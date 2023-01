Eventi Marche… su il sipario! Il teatro protagonista della settimana

Spettacoli per bambini, prosa, lirica e commedie. A Pesaro Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta con “Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?”; a San Bendetto Massimo Ranieri

MARCHE- È il teatro il protagonista degli eventi della settimana in programma nelle Marche da domenica 15 a domenica 22 gennaio. Spettacoli per bambini, prosa, lirica e commedie per accontentare le preferenze del pubblico.

In provincia di Macerata, al Lanciano Forum di Castelraimondo il 20 gennaio alle 21.30 si terrà, nell’ambito di Rivela Festival, l’iniziativa “Quando lo sport diventa leggenda”. Dario Vergassola con il suo savoir faire dialogherà con Federico Buffa che svelerà storie e racconti sul mondo dello sport con i suoi protagonisti. Venerdì 20 gennaio alle 21.15 al Teatro Velluti di Corridonia unica data regionale per “Amen” di Massimo Recalcati con la regia di Valter Malosti. A Macerata domenica 22 gennaio caccia al tesoro per famiglie organizzata per far conoscere, tramite il gioco, i tesori di Macerata: il Museo di Storia Naturale, il Museo della Scuola, il Museo della Carrozza, il Museo dei Presepi artistici, l’Ecomuseo di Villa Ficana e il Museo delle Moto storiche – Collezione di Moto d’epoca Ducati di Lauro Micozzi. L’evento è gratuito (max 24 squadre), primo turno alle ore 9:30 e secondo turno alle ore 15:30. Iscrizioni al tesorimacerata@gmail.com entro il 16 gennaio.

In provincia di Fermo, martedì 17 gennaio alle 21:15 sul placo del Teatro Comunale di Porto San Giorgio salirà Paolo Camilli, attore e comico marchigiano con “L’amico di tutti”. Un monologo a più voci in cui trovano spazio personaggi reali e immaginari animati da una comicità surreale e satirica. L’amico di tutti affronta temi come la polemica sul gender, l’intolleranza, la discriminazione sessuale, il razzismo; ma lo fa con una chiave brillante e graffiante. Invece, al Cine Teatro Valdaso di Pedaso sabato 21 gennaio alle 21 va in scena “Partenza in Salita” con Corrado Tedeschi.

Sabato 21 gennaio al Teatro Sperimentale di Ancona alle ore 18 si terrà il “Concerto per la memoria 2023”, organizzato dagli Amici della Musica di Ancona. Quest’anno l’esibizione è affidata al violinista Gabriele Pieranunzi, affiancato dalla Roma Tre Orchestra. In programma, il Concerto per violino di Kurt Weill, uno dei primi significativi lavori del compositore tedesco, costretto, dall’avvento del regime nazista, a rifugiarsi prima a Parigi e Londra e poi, definitivamente, negli Stati Uniti. Al Teatro Gentile di Fabriano il 21 gennaio alle 21 si apre la Stagione Sinfonica 2023 della FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana con la Sinfonia “Dal Nuovo Mondo” di Dvořák, diretta da Gérard Korsten, preceduta da splendide composizioni per violoncello e orchestra di Čajkovskij interpretate da Ettore Pagano, giovane violoncellista di eccezionale talento.

In provincia di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto è pronta ad ospitare il concerto di Massimo Ranieri in programma al Pala Riviera sabato 21 gennaio alle ore 21. Domenica 22 gennaio alle 17:30 al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno prende avvio la stagione dedicata al Teatro Ragazzi e alle famiglie. Il primo appuntamento è con “Fioriscono Parole”, uno spettacolo musicale di e con Debora Mancini e Daniele Longo alle tastiere, voce, fisarmonica, cajon, piccole percussioni.

Per la Stagione di Prosa, al Teatro Sperimentale di Pesaro arrivano Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta con “Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?”, una commedia attuale e acutissima che, con equivoci ed ironia, invita a riflettere sull’ossessione della visibilità e sulla brama di successo che caratterizzano i nostri tempi. Lo spettacolo andrà in scena giovedì 19 alle 21, sabato alle 19 e domenica alle 17.

Nel piccolo borgo di medioevale di Sant’Andrea di Suasa (Pu) il 17 e il 22 gennaio si svolge la Festa del Nino, un’occasione per celebrare la gastronomia locale e l’importanza dell’allevamento domestico del maiale (chiamato Nino nelle campagne marchigiane fino a qualche decennio fa) nella vita rurale di un tempo. Per l’edizione 2023 “Ninoverso” ci saranno degustazioni, musica, intrattenimento, gastronomia e approfondimenti.