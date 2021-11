Eventi in centro ad Ancona: il Comune prepara la task force

ANCONA – Mercatini, spettacoli itineranti e appuntamenti lungo le vie del centro. L’amministrazione comunale non vuole rinunciare agli eventi di Natale. Ma il minaccioso rialzo dei contagi impone un livello di guardia massima. Tanto che a Palazzo si sta già ragionando sulle misure preventive da prendere per evitare che si creino assembramenti.

La task force

Il tavolo sulla sicurezza dovrà fare una riflessione sulle strategie da mettere in campo per monitorare attentamente il flusso lungo le vie del centro durante il periodo di Natale.

Liliana Rovaldi da Comandante della Polizia Locale di Jesi a quella di Ancona

«E’ ancora presto per avere il quadro organizzativo – puntualizza la comandante della polizia locale, Liliana Rovaldi – ma di certo saremo presenti in maniera più incisiva perché le attività di intrattenimento stanno riprendendo tutte». Dunque è d’obbligo un controllo più mirato soprattutto nei luoghi dove si concentreranno maggiormente gli appuntamenti. Intanto prosegue la routine dei controlli. Nei giorni scorsi è tornato operativo anche il servizio dei vigili di quartiere nelle aree del Piano, Archi e Stazione. «Poi abbiamo dalle 2 alle 3 pattuglie appiedate che ruotano tra il quartiere Adriatico, il centro fino ad arrivare al Guasco e a Capodimonte – continua Rovaldi – inoltre per ogni turno abbiamo 2 pattuglie infortunistiche in modo da riuscire, in caso di necessità, a rilevare anche due incidenti per volta».

Gli eventi

Taglio del nastro di BiAncoNatale e accensione delle luminarie fissato per il 27 novembre. E’ il via ufficiale agli eventi di Natale. Mercatini e pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Cavour, musica itinerante lungo i corsi principali. Questo è il tenore delle iniziative che il Comune di Ancona ha voluto organizzare quest’anno. Ma prima c’è Choco Marche. La kermesse della Confartigianato, infatti, debutterà venerdì prossimo con l’edizione 2021. C’è un certo entusiasmo tra gli esercenti del centro per il cartellone denso di appuntamenti, ma il terrore di cadere improvvisamente in zona gialla è più che mai presente. O peggio: in zona rossa. «Neanche a pensarlo – dice Giancarlo Gioacchini, titolare dell’omonima galleria d’arte in Corso Garibaldi e Vicepresidente della Confesercenti Marche – mai più un Natale come l’anno scorso. Ora pensiamo al rilancio, ma con le dovute cautele».

L’appello

«Fondamentale il richiamo al senso civico da parte di tutti i cittadini – lancia l’appello Marco Pierpaoli, segretario Confartigianato Ancona, Pesaro-Urbino – auspichiamo un Natale sereno e di ripresa dell’economia per le attività di vicinato. Ma la guardia sempre alta». Il virus, purtroppo, ha ricominciato a circolare prepotentemente. «Dobbiamo mantenere un grado di attenzione ancora molto alto – ribadisce Andrea Cantori, segretario cittadino Cna Ancona – non possiamo commettere errori, altrimenti sarà un boomerang che pagheremo a caro prezzo».