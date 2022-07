Settimana di grandi eventi: Ancona Summer Jazz Festival, Popsophia, Quintana e Cristicchi a Risorgimarche

Da nord a sud, in tutta la regione sono numerose le iniziative da non perdere in programma dal 3 al 10 luglio

MARCHE- L’estate marchigiana entra nel vivo con i grandi eventi. Da nord a sud, in tutta la regione sono numerose le iniziative da non perdere in programma dal 3 al 10 luglio. Si parte dal capoluogo dorico con il famoso “Ancona Jazz Summer Festival”. Fino al 19 luglio, nella splendida location della Mole Vanvitelliana e alla Terrazza Moroder, si esibiranno artisti nazionali ed internazionali. Il cartellone è ricco di appuntamenti e tra i vari concerti della settimana ricordiamo il 4 luglio quello del cantante e compositore David Linx che si esibirà insieme alla Colours Jazz Orchestra; martedì 5 luglio sarà la volta dei brasiliani Trio Corrente; giovedì 7 luglio l’esibizione della pianista Rita Marcotulli, in concerto con il Filarmonica Marchigiana Ensemble e venerdì 8 luglio la prima assoluta di Emanuele Cisi Quartet feat. Filippo Timi.

A Pesaro, dall’8 al 10 luglio, torna Popsophia, il festival del contemporaneo, che quest’anno avrà come tema il “tempo ritrovato”. Tre pomeriggi di incontri con filosofi, giornalisti, scrittori e artisti nel cortile di Palazzo Mazzolari Mosca e la sera, alle 21:30, tre spettacoli filosofico-musicali inediti in Piazza del Popolo con la musica dal vivo dell’ensemble musicale Factory.

Ad Ascoli Piceno, sabato 9 luglio assolutamente da vedere la Giostra della Quintana. Alle 20:30 i cavalieri dei sei Sestieri cittadini si sfideranno al Campo dei Giochi di “Ponte Majore” dando assalto al Moro per la conquista del Palio. L’entusiasmante gara sarà preceduta alle 19:30 dal corteo storico con la sfilata dei figuranti che partirà da Piazza Ventidio Basso.

A Falerone (FM), nella meravigliosa cornice del teatro romano, sabato 9 luglio alle 21:00, Enrico Lo Verso va in scena con “Uno, nessuno, centomila”. Insignito di numerosi premi e riconoscimenti, si tratta di un vero e proprio spettacolo “evento” visto da 300 mila spettatori e reduce da 400 sold out in Italia e all’Estero.

A Morro D’Alba è partito il Lacrima Wine Festival, dieci giorni (1-10 luglio) di ruralità, arte, musica e cultura in collaborazione con le cantine del territorio e il Festival Adriatico Mediterraneo.

Sempre sabato 9 luglio, in occasione di Risorgimarche, sui prati di Località Fontanella, tra i comuni di Sarnano (MC) e Amandola (FM), da non perdere il concerto di Simone Cristicchi e Amara “Torneremo ancora” – Concerto mistico per Battiato. I due artisti, per la prima volta insieme sul palco, omaggeranno il grande Maestro facendosi interpreti dei suoi messaggi spirituali. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 16.30, consigliato indossare scarpe adeguate, portare protezione solare e acqua. Domenica 10 luglio, sempre per Risorgimarche, sui prati di Poggio San Vicino (MC) alle 16.30 si esibirà lo scrittore Paolo Rumiz con il reading teatrale – musicale “Canto per l’Europa”.