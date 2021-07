ANCONA – Giro di vite sul tracciamento dei contagi in Area Vasta due. A due settimane dai festeggiamenti per la vittoria della Nazionale di calcio agli Europei e con un rialzo dei contagi, in linea con il trend del resto delle regioni, l’Asur Marche ha organizzato un Open Day con tamponi gratuiti e senza prenotazione.

L’appuntamento ad Ancona è per domenica 25 luglio dalle ore 8:30 alle ore 12:30 in via Montagnola 72, nel parcheggio superiore del PalaIndoor, il palazzetto dove era stato organizzato lo screening di massa nei mesi scorsi.

I test verranno eseguiti in modalità drive e l’invito a partecipare, è rivolto in particolar modo, ai marchigiani che hanno partecipato, domenica 11 luglio, ai festeggiamenti al Pincio di Ancona, dove si erano registrati assembramenti.

L’iniziativa «concordata con il Dipartimento di prevenzione», come spiega il direttore dell’AV2 Giovanni Guidi, punta a «cercare di recuperare il più possibile i contatti di quella che può essere stata una fonte di contagio e invitare la maggior parte dei partecipanti a queste iniziative a fare il tampone per la loro sicurezza e per la sicurezza di tutti».

Guidi sottolinea che i campioni risultati positivi all’infezione, saranno analizzati anche alla ricerca della variante Delta e anche di altre eventuali varianti del virus.

L’Asur raccomanda di raggiungere il luogo di esecuzione del tampone con mezzo proprio e di non condividere con altre persone non conviventi l’auto, ad eccezione dei minorenni o di chi non dispone di un mezzo proprio. Al massimo è consentito un accompagnatore autista con mascherina indossata.

Per velocizzare lo screening, si dovrà esporre sul cruscotto dell’auto un cartello con indicato nome, cognome, codice fiscale ed esibire il documento di identità.