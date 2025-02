Estra conferma la partnership con il calcio anconetano per due stagioni

ANCONA – Lo sponsor Estra a fianco all’Ancona, per quest’anno e per il prossimo. Con l’obiettivo, condiviso da azienda e società sportiva, di salire di categoria e con la promessa che il contributo economico crescerà di pari passo con i traguardi raggiunti. Così la partnership commerciale è stata presentata stamattina in Comune, presente il presidente di Estra, Francesco Macrì, il presidente di Prometeo, Luigi Coppari, e naturalmente il sindaco Daniele Silvetti insieme a una rappresentanza della Ssc Ancona composta dal vicepresidente, Robert Egidi, dal presidente onorario e responsabile dell’area tecnica, Vincenzo Guerini, e dal direttore generale, Francesco Ancarani. Per Estra presente anche la consigliera Maria Cristina Rossi. Il gruppo Estra è sponsor dell’Ancona da quattordici anni, ma nelle stagioni passate è sempre stato a fianco ai biancorossi con il marchio locale Prometeo, mentre ora è l’azienda capogruppo a diventare sponsor dell’Ancona. Uno sponsor nazionale, legato al territorio anche tramite Prometeo, la partecipata del Comune, per sostenere la crescita della società dorica rinata la scorsa estate dal fallimento sportivo della precedente Us Ancona, a quell’epoca di proprietà di Tony Tiong e Mauro Canil.

«Siamo qui per confermare il sodalizio con Estra, società di riferimento per Ancona e in questo caso per lo sport e per il calcio anconetano – ha detto il sindaco Daniele Silvetti –. Ringraziamo Estra di aver voluto confermare la sua vicinanza alla società e alla città di Ancona. Un progetto calcistico che è stato rimesso in piedi grazie a quelli che ci hanno messo la faccia e le risorse finanziarie, ma anche coloro che hanno lavorato per questo risultato insieme a me dall’inizio, cioè Robert Egidi e Francesco Ancarani. In quelle ore in cui si trattava per fare in modo che ad Ancona non scomparisse il calcio, eravamo tutti assieme per cercare di trovare una soluzione che potesse arrestare la caduta del calcio anconetano e che potesse dargli una prospettiva. In tutto questo il Comune ha fatto sempre la sua parte e risponderemo sempre presente quando ci verrà chiesto di dare il nostro contributo, saremo sempre a fianco all’Ancona calcio. Estra qui oggi è la dimostrazione che si guarda al futuro con autorevoli interlocutori».

«L’amministrazione comunale c’è stata vicino e continua a farlo – ha aggiunto il vicepresidente Robert Egidi –. Con Estra ci piacerebbe sviluppare progetti non solo per il presente ma anche per il futuro. Il calcio è cambiato, queste non sono solo sponsorizzazioni ma vere e proprie partnership per il lungo periodo. Estra è una grandissima azienda che ha interessi anche nel territorio anconetano. Parlare di partnership così importanti dopo tutto quello che abbiamo vissuto la scorsa estate ci riempie d’orgoglio, significa che qualcosa di buono lo abbiamo fatto. La società grazie a Stefano Marconi ha una sua solidità, ma per ambire a qualcosa di più ha bisogno sia della vicinanza dell’amministrazione comunale, sia di partnership con aziende importanti come Estra». «Conosco bene questo mondo, bisogna essere realisti – ha ricordato Vincenzo Guerini – il calcio ha bisogno di sponsor, a tutti i livelli. Noi dobbiamo restare umili per cercare di uscire da quest’inferno che è la quarta categoria, la serie D, veramente una cosa triste. Ora sta a noi essere credibili. E’ il compito che mi sono assunto, cercando di dare credibilità a una piazza che mi ha dato così tanto e a cui vorrei restituire qualche cosa».

«Da anconetana rappresento il collegamento tra il territorio e la società Estra – ha spiegato Maria Cristina Rossi – e la vicenda della società calcistica anconetana l’ho vissuta molto da vicino, sempre in contatto con Robert Egidi. Sono fiera di poter dire che ancora oggi Estra cerca di sostenere la squadra, un punto fondamentale, di identificazione col territorio dorico». Quindi il presidente di Estra Francesco Macrì: «Siamo qui con orgoglio convinto a sostenere l’Ancona, sappiamo tutti cosa muove il calcio nelle coscienze dei cittadini, e come succede spesso in molte città italiane i sindaci sono un riferimento per un progetto di rinascita dopo qualche disastro sportivo. Ci fa piacere sostenere e finanziare società di provincia, siamo un’azienda che ha puntato e punta sulla prossimità, sulla vicinanza. Non vogliamo essere scelti per un centesimo in meno nel costo dell’energia, siamo una società di proprietà pubblica, la quinta utility italiana con oltre un miliardo di fatturato, ma che ha nel suo dna di stare vicino, di non prendere i clienti e scappare, di farsi trovare e di sostenere con responsabilità sociale i territori in cui opera. Il messaggio che diamo sostenendo l’Ancona è di voler stare vicini alla comunità e di ripagare la comunità. Mi piacerebbe fare anche di più, per questa società, ma anche noi facciamo scelte che hanno a che fare con la misura, quindi potremo investire e sostenere maggiormente l’Ancona se insieme riusciremo a promuovere attività di marketing per consolidare la nostra base di clienti, che per noi sono più cittadini che clienti. Ci candidiamo a consolidare il rapporto di city-partner. Confermo il sostegno per questa stagione e per la prossima confidando nel fatto che crescano l’Ancona e il nostro rapporto».