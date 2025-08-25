Estorsioni in rete, l’analista forense Luca Russo: «Casi in aumento tra minorenni»

I casi di estorsione commessi da minorenni sono in costante aumento. A confermarlo è l’analista forense Luca Russo, Consulente Tecnico d’Ufficio per diverse Procure italiane. Secondo l’esperto, «più che unirsi per delinquere, gli adolescenti cercano strategie per guadagnare denaro facile», un fenomeno reso possibile dall’«evoluzione dei social network e dalla possibilità di agire attraverso uno schermo senza esporsi di persona».

Tra le forme di estorsione più diffuse spicca la sextortion, cioè la richiesta di denaro sotto minaccia di divulgare immagini intime. «Tramite profili falsi – spiega Russo – vengono adescati soprattutto coetanei. Accade spesso che finti account femminili attirino adolescenti maschi, i quali, in contesti privati, inviano foto di nudo o video di masturbazione. Questi contenuti diventano poi merce di ricatto: per non vederli diffusi, i ragazzi sono costretti a pagare. È un fenomeno in forte crescita».

Luca Russo, analista forense e CTU Procura della Repubblica

Ma perché questa escalation? «Purtroppo la musica e i modelli culturali di oggi, soprattutto quelli legati al rap, esaltano denaro, auto di lusso, telefoni all’ultima moda e abbigliamento griffato. Un tempo i ragazzi facevano lavoretti stagionali per comprarsi ciò che desideravano; oggi cercano scorciatoie rapide e meno faticose. Truffe, estorsioni e spaccio diventano per alcuni la via più veloce all’indipendenza economica».

Emerge così un identikit dell’adolescente che usa la rete per scopi illeciti: «Spesso indossa capi non compatibili con le possibilità economiche della famiglia. Se un genitore non si accorge di questi dettagli, non conosce le app installate sul cellulare del figlio e non sa come le utilizza, significa che non è abbastanza presente. Oggi esistono applicazioni usate quasi esclusivamente da giovani per la compravendita di droga, armi o documenti falsi».

Da qui l’invito dell’esperto a vigilare: «Controllare i propri figli non significa spiarli, ma essere consapevoli delle loro abitudini digitali, dei social che usano e delle finalità con cui li utilizzano». Le vittime delle estorsioni online, infatti, sono sempre più spesso loro stessi coetanei. «Alcuni adolescenti – conclude Russo – praticano questi reati non solo per avere soldi, ma anche per sentirsi leader, superiori ai compagni della loro età».