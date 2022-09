ANCONA – La cura della persona è uno dei settori maggiormente in espansione negli ultimi anni, lo ‘certifica’ anche uno studio diffuso dall’Eurostat, secondo il quale tra il primo trimestre del 2021 e lo stesso trimestre del 2022, parrucchieri ed estetisti (insieme a assistenti di viaggio, conduttori, guide, cuochi, camerieri e baristi, addetti alle pulizie) hanno registrato un incremento occupazionale del 15,6%.

Le professioni legate all’immagine sono richiestissime, confermano anche da Scolastica, il centro di formazione, accreditato dalla Regione Marche, con sede in via Valenti ad Ancona, leader nella preparazione al mondo del lavoro, di estetiste, acconciatori, truccatori e parrucchieri.

«Riceviamo moltissime richieste da parte del territorio, di professionisti formati nel settore dell’estetica e dell’acconciatura, tanto che una volta ultimato il percorso formativo trovano una immediata collocazione» spiegano Paola Baldinelli e Giovanna Giacchetti, referenti del centro di formazione. Il tasso di occupazione per le estetiste e i parrucchieri che hanno concluso la loro formazione in Scolastica si aggira mediamente attorno al «99%», un dato tutt’altro che trascurabile se si considerano le ben note difficoltà legate all’accesso al mondo del lavoro per i giovani.

Non solo, a rendere particolarmente appetibile questo mercato, è anche l’opportunità di ricollocarsi sul fronte occupazionale anche ad una età più avanzata, quando in altri settori le possibilità sono più esigue. Insomma, un mercato, quello del benessere e della cura della persona, che sta spopolando, ma che richiede un percorso formativo ad hoc e sempre aggiornato rispetto alle ultime tendenze, come solo Scolastica può garantire.

Il centro di formazione anconetano è un punto di riferimento per il capoluogo marchigiano e per il suo hinterland tanto che dall’anno dell’apertura (2002) sono oltre 4.500 i corsisti che hanno ottenuto la qualifica di estetista ed acconciatore, segno concreto di qualità. E proprio in questi giorni sono in scadenza le iscrizioni ai corsi di formazione di durata biennale o triennale, che consentono l’accesso a prospettive occupazionali come dicevamo molto interessanti.

Il biennio formativo, con una frequenza di 4 mattine a settimana, conferisce la qualifica professionale che abilita alla professione, mentre il terzo anno di formazione consente di diventare imprenditori, ovvero di ottenere una licenza, utile ad esempio anche per operare come centro estetico all’interno di una palestra. E le richieste già piovono, ma c’è ancora tempo per iscriversi per l’anno formativo 2022/2023. Scolastica, con i suoi spazi accoglienti e un comodo parcheggio gratuito, si trova In via Valenti, 1, presso il Centro Mirum ad Ancona.