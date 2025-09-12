Giugno positivo, luglio e agosto penalizzati dal maltempo e dalla frenata dei consumi. Resta l’incognita Bolkestein: «Serve tutelare gli operatori prima delle gare del 2027»

«Bilancio di stagione fra luci e ombre» per gli operatori balneari. È quello tracciato da Romano Montagnoli, presidente regionale del Sindacato Italiano Balneari – Sib – aderente a Confcommercio. «Giugno è andato molto bene – dice – meglio dell’anno scorso, mentre a luglio la contrazione dei consumi e alcuni weekend rovinati dal maltempo, hanno fatto sentire il loro effetto, anche se la percentuale di occupazione si è mantenuta lo stesso alta» nelle spiagge marchigiane.

Per quanto riguarda il mese di agosto «abbiamo perso parte del primo e del secondo weekend – ricorda – le nostre attività risentono molto dell’andamento del meteo». Insomma una stagione segnata un po’ «da un’altalenanza, non una estate da incorniciare – dice – ma una estate come tante altre con qualche weekend perso per il meteo e con una diminuita capacità di spesa delle persone legata al fatto che il valore degli stipendi è fermo a quello di una decina di anni fa».

Romano Montagnoli, presidente regionale Sib Confcommercio (Sindacato Italiano Balneari)

La stagione è agli sgoccioli e con la riapertura delle scuole (nelle Marche il 15 settembre) molti balneari chiuderanno gli ombrelloni e riporranno i lettini. «Il 14 settembre potrebbe segnare la fine della stagione per molti di noi, mentre altri resteranno aperti fino a fine mese». Anche l’ondata di maltempo che sta interessando il Paese traccia una sorta di linea di demarcazione, disincentivando le partenze last minute verso le località di vacanza sulla costa, anche se l’estate non è ancora finita, stando ai meteorologi, e il prossimo weekend si annuncia soleggiato.

Sugli operatori balneari oltre al meteo pesa la scure della Bolkestein: «Il punto fermo che abbiamo è che entro giugno 2027 i comuni dovranno indire le gare per le concessioni demaniali – ricorda -. Occorre lavorare sul decreto ristori che è ancora fermo, nostro malgrado dovremo andare a gara, ma almeno dobbiamo arrivarci con più tutele possibili» conclude.