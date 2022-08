“Estate insieme in sicurezza”, controlli straordinari a Numana e Senigallia

Va avanti l'attività di prevenzione in particolare nei luoghi di vacanza, nell'ambito del dispositivo di sicurezza integrata e interforze predisposto dal Questore Cesare Capocasa

ANCONA – Proseguono i servizi straordinari del controllo del territorio, finalizzati a rafforzare quelli di prevenzione a carattere generale, lungo l’intera costa rivierasca. Anche nella giornata di ieri sabato 6 agosto, nel pieno di una stagione estiva caratterizzata da un eccezionale esodo verso le varie località turistiche della provincia dorica, nell’ambito del Progetto “Estate insieme in sicurezza”, predisposto dal Questore Cesare Capocasa, i luoghi vacanzieri sono stati vigilati dal dispositivo di sicurezza integrata ed interforze, che ha presidiato i luoghi di interesse, anche in modalità dinamica, rafforzando gli ordinari servizi di controllo del territorio.

Il bilancio del servizio pianificato è stato sicuramente positivo, sotto profilo della prevenzione, finalizzato quindi a prevenire turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica da parte soprattutto di giovani, consentendo conseguentemente ai numerosi turisti presenti nella serata di ieri di trascorrere in sicurezza momenti di serenità e di spensieratezza.

In particolare, nel Comune di Numana è stata presidiata la la Piazza Miramare di Marcelli e le zone circostanti, durante le ore serali e le prime ore notturne. Tutte le attività di intrattenimento, la movida notturna nonché lo spettacolo di due attori comici, organizzato nell’ambito della rassegna “Smile Numana”, svoltosi in piazza Miramare, si sono svolte senza criticità per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nel corso delle serata e nottata trascorse, sono state controllate un nutrito numero di persone, tra cui alcuni minorenni e numerosi veicoli.