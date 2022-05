Estate 2022, Numana e Sirolo presentano gli eventi

NUMANA e SIROLO – Numana e Sirolo scaldano i motori per l’estate 2022 presentando il fitto calendario di eventi. A partire da fine giugno, si svolgeranno nelle piazze di Numana e Marcelli più di 150 appuntamenti, tutti completamente gratuiti grazie al contributo e al supporto dei tanti sponsor. «Qualità, divertimento e rete con il territorio, sono le tre parole chiave per definire il nostro programma di eventi per l’estate 2022 – commenta il sindaco di Numana Gianluigi Tombolini -. Finalmente torneranno i grandi eventi tradizionali e consolidati che contraddistinguono l’estate numanese da tanti anni ma allo stesso tempo ci sono novità assolute di caratura nazionale ed internazionale. Per la prima volta abbiamo presentato il programma con più di un mese di anticipo, così come chiedevano i nostri operatori turistici, in modo da agevolare la promozione e la comunicazione del nostro territorio a tutti i potenziali turisti e visitatori».

L’apertura del calendario numanese

Il calendario si apre ufficialmente il 25 giugno, con l’Art festival Numana, prima data di un festival di arte contemporanea ideato e realizzato dall’associazione Whats art che coinvolge in questa rassegna altri comuni del territorio marchigiano. Un format nato dalla volontà di valorizzare le forme d’arte contemporanea in sinergia con il territorio, nella ferma convinzione che l’arte è un potente strumento per migliorare il quotidiano degli uomini. Art Festival Numana si articolerà in più postazioni del centro storico, con spettacoli di arte performativa, dalle 21 fino alle 24.

Sempre in collaborazione con la Whats art si svolgerà l’evento PerformArt che il venerdì sera, da luglio a settembre, porterà nelle piazze di Numana e Marcelli tanti artisti professionisti tra circo contemporaneo, giocoleria, teatro di strada, clownerie, danza aerea, contact sfere e tante altre discipline dell’arte performativa.

Sabato 9 luglio concerto omaggio a Franco Cerri, uno dei più amati e stimati chitarristi jazz italiani, scomparso lo scorso ottobre, che era cittadino onorario di Numana. I compagni di viaggio di tante sedute di registrazione e concerto gli dedicheranno questa serata speciale. La serata omaggio a Franco Cerri, così come l’evento teatrale Paolo dei Lupi in programma il 27 giugno (dedicato al lupo, uno degli animali presenti nel nostro territorio), sono inseriti nel circuito del Festival del Parco del Conero che si svolgerà dal 23 giugno al 10 luglio con eventi sia di intrattenimento che didattico formativi in tema ambientale.

Il sindaco di Numana Gianluigi Tombolini alla conferenza stampa

La grande novità dell’estate 2022 sarà “AbraNumana”, il primo gala della magia di Numana organizzato in collaborazione con il mago e illusionista Andrea Paris il 15 e 16 luglio in piazza del Santuario. Sul palco si alterneranno tra i migliori professionisti del mondo della magia: dai grandi esponenti dell’illusionismo europeo, con le loro incredibili illusioni, a prestigiatori specializzati in family show passando per la magia comica in uno spettacolo visuale ricco di emozioni, divertimento e di numeri avvincenti per una fantasica esperienza magica. (in scaletta sono confermati i presentatori e performers Andrea Paris ed Eleonora Di Cocco, Gigi Speciale, i Disguido, Vittorio Marino e Alberto Giorgi).

Confermata anche per questa stagione la rassegna “Parliamone con… a Numana” che il 24 luglio ospiterà Platinette, alias Mauro Coruzzi, intervistato dal giornalista Maurizio Socci nella cornice di Piazza del Santuario.

Sono otto gli appuntamenti con il consolidato format della risata chiamato Smile Numana, la rassegna di cabaret giunta alla sua sesta edizione, che accoglie comici famosi del mondo televisivo per portare allegria nelle piazze e presentata da Francesco Gioacchini. Gli ospiti di questa stagione saranno: il 2 luglio Emanuela Aureli, il 13 luglio Nando Timoteo, il 23 luglio e 3 settembre Dario Cassini, il 30 luglio Giobbe Covatta, il 6 agosto Marta e Gianluca, il 20 agosto Gianluca Fubelli e il 27 agosto Fabrizio Fontana.

Il clou dell’estate numanese è in programma nel weekend dal 29 al 31 luglio iniziando venerdì sera con The Breath, un trio di voci di rilievo internazionale composto dal tenore David Mazzoni, dal soprano ucraino Yulia Thachenko e dal tenore serbo Nenad Koncar per un concerto di brani italiani e internazionali. Proseguendo, sabato 30 luglio Covatta con il suo spettacolo “La Divina Commediola” e domenica 31 luglio il ritorno del “Gran Galà della Danza – powered by Coal”. Il galà, al quale saranno affiancati i festeggiamenti in onore della 23ma Bandiera Blu, è un grande evento realizzato con il supporto di Coal distribuzione che, a partire dalle 18 di venerdì, sabato e domenica, proporrà al pubblico una degustazione offerta dai produttori locali della loro filiera territoriale.

Per il 14 agosto tornano il concerto all’alba con il maestro Marco Santini ed un ensemble musicale d’eccellenza, la festa della Madonna Assunta con la suggestiva e tradizionale Statua della Madonna che emerge dall’acqua e i fuochi d’artificio finali. Appuntamento da non perdere è con la rassegna “Non a voce sola” che l’11 agosto ospiterà in piazza del Santuario il duo Dario Vergassola e David Riondino in una rivisitazione in chiave comica della “Madame Bovary” di Gustave Flaubert.

L’estate a Sirolo

Anche Sirolo mette in campo tutte le sue forze per garantire un’estate all’insegna del divertimento in sicurezza con più di 200 eventi dalla primavera al 25 settembre, compresa la festa per la Bandiera blu. Con l’evento zero del concerto dei Via Verdi si è dato il via alla programmazione del Comune in collaborazione con le associazioni, la Confartigianato e tanti imprenditori. Confermati il Premio Enriquez, il festival “Radici” a metà luglio alla tomba della Regina, “Sirolo poesia” al Torrione, “Le ore dell’organo”, “Sirolo in musica” e “Le Cave off” con comici del calibro di Duccio De Santis e Andrea Lucisano e poi Simone Cristicchi con lo spettacolo dedicato a Battiato. Prevista una serata con Vincenzo Mollica.

Novità il festival vintage e di artisti di strada a settembre. Benessere, natura e sport, shopping e divertimento e poi musica, teatro e cultura, sono le aree cardine del calendario introdotto dal sindaco Filippo Moschella e messo in campo dall’assessore al Turismo Barbara Serrani. Per la prima sezione in particolare partiranno il festival “Puramente Sirolo” con l’alberghiero Einstein-Nebbia di Loreto, sessioni di yoga e passeggiate sul Conero. I mercatini si terranno i mercoledì e le domeniche di luglio e agosto al parco della Repubblica, uno dei fulcri dell’estate sirolese che accoglierà anche spettacoli comici. A maggio e giugno invece mercatini tematici in piazza Vittorio Veneto. Per dieci serate postazioni radio in piazza per raccontare il territorio e ballare con Patani e Falcetelli e già il 15 maggio torna il Palio di San Nicola.