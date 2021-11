Esplosivi, maneggiare con cura. Bambini a lezione dalla polizia

Gli artificieri ieri erano in piazza Cavour, ad Ancona, per la Giornata Internazionale per i Diritti del Bambini. Questore in centro per i controlli

ANCONA – Esplosivi, ecco perché sono pericolosi. Ieri 20 novembre in occasione della Giornata internazionale per i diritti dei bambini, la Polizia di Stato è stata in piazza Cavour, per i piccoli ammiratori, i bambini. Gli artificieri della Polizia di Stato hanno dedicato uno spazio speciale per illustrare ai giovani poliziotti di domani, alcuni importanti strumenti di lavoro, per comprendere gli esplosivi, intercettarli e renderli inermi. Cose da maneggiare con cura. Gli agenti hanno mostrato ai più piccoli alcune delle attrezzature utilizzate nel loro delicato lavoro. L’iniziativa ha destato curiosità e tante adesioni.

Sono proseguiti nel week end i servizi antidegrado in centro città. Ieri malgrado le manifestazioni e le partite, che impegnano massimamente il personale, solo in centro sono stati 97 gli identificati tra questura e reparti prevenzione crimine. Di questi ben 46 dentro la Galleria Dorica che, come promesso dal questore, ha visto partire un servizio specifico. Sul posto c’era anche il questore Cesare Capocasa che ha voluto essere presente per conoscere e comprendere di persona le esigenze di cittadini e titolari di esercizi pubblici.