Erap Marche: Servizi e Innovazioni per l’Abitare srl (ex Biocasa Service) approva il bilancio

ANCONA- L’assemblea annuale dei soci della Servizi e Innovazioni per l’Abitare srl (ex Biocasa Service srl) società in house providing avente come socio unico ERAP Marche ha deliberato l’approvazione del bilancio di esercizio 2024, la definizione della pianificazione delle attività e della dotazione organica per l’anno 2025 e il rinnovo delle cariche dell’Amministratore Unico e di Revisore unico per il triennio 2025-2027.

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, nel confermare la persistente solidità finanziaria della Società, ha denotato un rilevante implemento di quasi il 50% rispetto all’esercizio precedente del dato inerente il fatturato annuo, passato dagli 860.000 dell’esercizio 2023 agli attuali 1.200.000.

Un risultato importante che persegue appieno gli intenti programmatici espressi dall’Amministratore unico dott. Marco Porcarelli il cui incarico è stato rinnovato fino al 2027. Dopo un biennio di fisiologico assestamento, la Società sta assumendo quella nuova identità che è partita dall’oggetto e dalla ragione sociale operate su impulso dell’Amministratore Unico nel corso dell’anno 2024, certificando un mutamento di indirizzo della Società da soggetto nato per offrire prevalentemente attività di supporto tecnico ad ERAP, a Società erogatrice di servizi innovativi a supporto del complesso mondo dell’Edilizia Residenziale Pubblica.

La società si occupa del pronto intervento manutentivo negli alloggi residenziali gestiti da Erap che le Soluzioni Abitative di Emergenza nei comune del cratere del sisma 2016, la gestione delle relazioni con l’utenza, che si articola in attività che vanno dall’agevolare gli inquilini nei rapporti con l’ente controllante, dando informazioni e supporto nella presa di coscienza dei diritti e dei doveri, alla trattazione diretta di specifiche problematiche di cui l’utenza è portatrice alla luce dell’attuale contesto socio-economico ed abitativo che caratterizza il bacino di utenza dell’edilizia residenziale pubblica.

La Società avvierà in primo luogo un progetto che concerne l’attivazione di un servizio di mediazione sociale, volto a fornire supporto alle autogestioni dei servizi nei fabbricati interamente di proprietà di ERAP Marche, nei quali si riscontra un aumento esponenziale della morosità nel pagamento delle quote da parte degli inquilini ed un aumento della tensione sociale e di convivenza civile tra condomini. Per la conduzione di tale progetto, l’Amministratore Unico ha già sottoscritto un rapporto di partnership con la Cooperativa Sociale Polo 9 che fornirà il supporto ed il know how necessari per lo sviluppo del servizio su ampia scala.

Verrà inoltre potenziata la partnership con vari Presidi di ERAP Marche nell’ambito del recupero dei crediti nei confronti degli assegnatari morosi verso ERAP per canoni locativi non corrisposti e quote condominiali anticipate per loro conto. Al 31.12.2023 Erap doveva incassare 1,4 milioni di euro.

In terzo luogo, la Società ha già avviato progetti e studi di fattibilità per ampliare il range delle attività nell’ambito della riqualificazione energetica dei fabbricati, con particolare riferimento a quelli dotati di un sistema di riscaldamento centralizzato e per questo caratterizzati da un’elevata incidenza delle quote condominiali per gli assegnatari di alloggi di ERP, abilitando a tal fine S.I.A. srl ad operare anche nel ruolo di ESCo.