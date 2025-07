Erap Marche, il punto sui lavori ad Ancona

ANCONA – Prosegue il lavoro di Erap Marche nella città di Ancona che ha in corso diversi progetti. Lo

stato di attuazione in corso di esecuzione nel territorio è il seguente.

Ancona Borgio Pio – AUDArchi – 6 alloggi di ERP sovvenzionata: in data 17.04.2025 è stata trasmessa al Comune la documentazione per l’agibilità a mezzo PEC, in quanto l’opera si configura come “opera pubblica” di totale proprietà dell’amministrazione comunale. Entro il mese di luglio sarà completato anche l’allaccio elettrico da parte di ENEL, il cui inizio è stato programmato per il 21/07/2025. Sarà poi necessario stipulare un atto per il formale passaggio di proprietà dei n.6 alloggi di ERP in capo ad ERAP, per cui sono stati già presi contatti con l’ufficio Patrimonio del Comune di Ancona. Dopodiché gli alloggi saranno disponibili per l’assegnazione ai soggetti aventi diritto posizionati nella relativa graduatoria. (a tal proposito l’amministrazione comunale ha manifestato l’esigenza di disporre di un maggior numero di alloggi di ERP agevolata, pertanto ERAP chiederà l’autorizzazione alla Regione Marche di poter convertire tali alloggi da sovvenzionata ad agevolata). I lavori di completamento della palestra, dopo l’interruzione avvenuta per incidente mortale, saranno riavviati a breve se la ditta appaltatrice completerà la consegna dei documenti richiesti dal Coordinatore della Sicurezza entro la fine di questa settimana. In questo caso si prevede di completare la copertura entro fine settembre/inizio ottobre e l’intero impianto sportivo entro gennaio/febbraio 2026.

Ancona – Via Petrarca per 35 alloggi di ERP sovvenzionata: gli alloggi sono terminati da tempo e residuano da completare le sistemazioni esterne ed alcune opere per la conformità antincendio dell’autorimessa. A seguito dell’ultimazione degli alloggi, per risolvere alcune problematiche tecniche emerse in corso d’opera e ottimizzare tempi e costi di completamento, si è proceduto ad una revisione del progetto delle sistemazioni esterne. Approvazione variante ERAP e deposito SCIA edilizia in Comune di Ancona per variante sistemazione esterna prevista entro il 18/07/2025. Accatastamento e redazione Attestato di Prestazione Energetica entro settembre 2025. Si prevedere la conclusione dei lavori entro dicembre 2025 e la consegna degli alloggi entro marzo

2026.



Ancona – riqualificazione del Centro per l’impiego (fondi PNRR): Intervento basato su una convenzione tra Regione Marche, Comune di Ancona e ERAP Marche; Progetto esecutivo approvato da ERAP il 05/12/2024 e dal Comune di Ancona il 30/12/2024; Espletata procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, consultando n.40 ditte, conclusasi il 14/04/2025 – è stato necessario avviare il soccorso istruttorio per n.5 operatori economici chiamati a rispondere entro il 22/04/2025; Aggiudicazione efficace avvenuta con Det. n.100/RPAN del 05/05/2025; Contratto sottoscritto il 03/07/2025. Inizio lavori parziale per temporanea indisponibilità di alcune aree del fabbricato (presenza di impiegati del Centro per l’Impiego) previsto entro il 15/07/2025 (incontro con ditta appaltatrice avvenuto il 11/07/2025); Su richiesta della Regione Marche del 28/05/2025 prot. 23265 è stato deciso di delocalizzare le attività del Centro Per L’Impiego con l’intento di agevolare e accelerare i lavori nel complesso edilizio oggetto d’intervento; a tal scopo sono stati individuati n.3 locali di proprietà comunale (Via Trieste 22-24 e Via Ruggeri 6) per l’utilizzo dei quali sono necessarie opere di riattamento di ordinaria manutenzione; per tali lavori la Regione Marche ha autorizzato, l’utilizzo delle somme a disposizione del finanziamento PNRR. Il Comune di Ancona, con nota del 11/06/2025 prot. 25688 e successiva Determinazione n. 1535 del 14/06/2025, a firma del Responsabile dell’Area Contratti e Servizi – Ufficio Patrimonio, ha autorizzato l’utilizzo dei locali di cui sopra. Per l’esecuzione di tali lavori sarà affidato un incarico diretto all’impresa aggiudicataria ricorrendo al quinto d’obbligo previsto dal capitolato speciale d’appalto. I lavori, in base alle attuali tempistiche PNRR, dovranno essere terminati entro giugno 2026. E’ stato effettuato un sopralluogo ricognitivo e di coordinamento presso il fabbricato oggetto d’intervento e presso le sedi di delocalizzazione degli impiegati il giorno 11/07/2025 alla presenza della ditta e del Coordinatore della Sicurezza. E’ prevista la consegna dei lavori per questa settimana.

Ancona – P.zza Aldo Moro 560/28-1 – intervento per 30 alloggi di agevolata: dopo anni di sospensione del cantiere, il 02/12/2024 sono stati riavviati i lavori a seguito dell’approvazione di una perizia di variante che prevede la realizzazione delle sole opere strutturali (1^ stralcio). Completate le opere di demolizione; In fase di avvio i lavori di realizzazione delle nuove strutture in c.a. e muratura con previsione di terminare tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Parallelamente il Servizio Lavori adeguerà il progetto originario elaborando il 2° stralcio di completamento per avviarne i relativi lavori nell’anno prossimo e portarli a termine entro dicembre 2027- marzo 2028.

P.zza Aldo Moro 560/28-2 per 58 alloggi di ERP sovvenzionata: è stato raggiunto circa l’88% dei lavori, nel frattempo sono in corso le pratiche per l’accatastamento che saranno completate presumibilmente entro ottobre 2025. È prevista la fine lavori entro marzo 2026 e la consegna degli alloggi entro giugno 2026. Fino ad oggi, è stato possibile far fronte nei termini di legge alle maggiorazioni prezzi previste dall’art. 26 del DL 50/2022 con le risorse del quadro economico. Le somme residue non sono, tuttavia, sufficienti a compensare tali maggiorazioni fino al completamento dei lavori e sarà probabilmente necessario fare richiesta di accesso al fondo ministeriale. Questa situazione potrebbe determinare qualche rallentamento in relazione alla capacità economica dell’impresa appaltatrice di anticipare le suddette somme in attesa dell’erogazione da parte del Ministero. Con la richiesta degli allacci elettrici per gli alloggi effettuata verso l’inizio dell’anno, è stata segnalata dall’ENEL l’insufficienza della potenza della cabina elettrica esistente per l’intero complesso di alloggi che si stanno edificando in Piazza Aldo Moro (n. 58+30) e la conseguente necessità di realizzarne una nuova. È stato effettuato un sopralluogo congiunto con i tecnici ENEL ed individuata la migliore posizione in prossimità del cantiere. È stata rappresentata l’esigenza della nuova cabina al Comune di Ancona e la questione dovrà essere affrontata nell’ambito del riconteggio degli oneri di urbanizzazione a scomputo delle opere che realizzerà ERAP Marche per tutti gli interventi edilizi originariamente previsti nell’area di Piazza Aldo Moro secondo la convenzione stipulata tra ERAP Marche e Comune di Ancona, anche in ragione della rinuncia da parte del Comune di Ancona alla realizzazione del terzo complesso per 56 alloggi di sovvenzionata. Per le opere di urbanizzazione a scomputo, nell’anno corrente è prevista la riprogettazione della piazza interna ai complessi edili, rivedendo in un approccio di semplificazione e ottimizzazione dei costi il progetto esecutivo approvato anni fa dall’ERAP Marche di Ancona come parte del programma complessivo di riqualificazione dell’area.

Ancona – Recupero ex Caserma “FAZIO” per la realizzazione di n.49 posti letto per studenti universitari

Attualmente il Servizio Lavori sta lavorando all’aggiornamento del progetto esecutivo per adeguamento ai prezzi correnti (prezzario regionale 2024 non è ancora stato pubblicato la versione 2025), alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco, al correttivo Codice Appalti (D.Lvo 209/2024) e al tema della sicurezza legato alla logistica e accessibilità del cantiere situato in pieno centro storico di Ancona. I documenti progettuali saranno inviati anche a Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino per presa visione sulla base del parere già rilasciato il 02/05/2017, prot. n.7467. Si prevede di approvare il progetto adeguato, previa verifica e validazione, entro ottobre 2025. Nel frattempo, sarà avviata la procedura di richiesta del Permesso a Costruire entro settembre 2025 I passi successivi saranno i seguenti: Determina a contrarre entro novembre 2025; Affidamento esecuzione appalto per dicembre 2025 ÷ marzo 2026; Inizio lavori maggio 2026