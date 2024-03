Erap, interventi in via Marchetti ad Ancona. Aggiornato l’accordo con il Comune

ANCONA – Il cda di Erap Marche ha approvato lo schema relativo all’aggiornamento dell’accordo tra il Comune di Ancona e lo stesso ente. L’accordo regola i rapporti inerenti all’attuazione dell’intervento G3 quartiere ex Icp via Marchetti stipulato in data 31 dicembre 2019 a seguito della rimodulazione del “programma di riqualificazione della periferia palombella-stazione-archi e ingresso nord della città di Ancona”.

La rimodulazione si è resa necessaria riguardo gli interventi negli edifici di proprietà mista pubblico-privata e negli spazi pertinenziali, sempre di proprietà pubblico-privata. Sebbene programmati ed autorizzati da tutti i proprietari in fase di partecipazione al Bando e di progettazione degli stessi, gli amministratori condominiali non hanno potuto procedere con l’appalto delle opere per mancato consenso e soprattutto per mancato contributo economico (parte eccedente il finanziamento) da parte dei soggetti privati.

«Stante l’indisponibilità dei proprietari privati di far fronte alla quota parte di spese a loro carico – dice Saturnino Di Ruscio, presidente di Erap Marche – per non perdere il finanziamento pubblico abbiamo optato per svincolarci dagli interventi di carattere condominiale e riformulando la proposta progettuale facendo convergere i fondi nel recupero delle proprietà abitative pubbliche del Comune e di Erap».

Erap Marche, ecco gli interventi nel quartiere ex Icp di via Marchetti

1. Intervento di adeguamento sottoservizi e conseguenti ripristini superficiali

2. interventi su beni di proprietà comunale

3. intervento di completamento su beni di proprietà mista Comune/Erap

4. intervento di completamento su beni di proprietà Erap Marche

5. interventi su beni di proprietà Erap Marche

Ad oggi per quanto riguarda gli edifici di sola proprietà pubblica comune di Ancona e/o ERAP si segnalano:

– Edificio 6D (12 alloggi proprietà Erap)

I lavori riguardanti l’appalto sono completati. Il costo effettivo dei lavori è stato pari a € 207.513,00.

– Edificio 7E (5 alloggi proprietà comune di Ancona – 1 proprietà Erap)

I lavori sono in corso di realizzazione, con ritardo rispetto alle previsioni contrattuali a causa di difficoltà dell’impresa nel reperimento dei materiali e maestranze. Il costo effettivo dei lavori è pari a € 141.413,00.

– Edificio 8F (3 alloggi proprietà Erap– 3 alloggi proprietà privata)

Sono in fase di svolgimento le procedure per l’affidamento dei lavori. Il costo effettivo dei lavori è pari a 106 mila e 760 euro.