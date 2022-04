Energia ai campioni di domani, ecco i vincitori del progetto Estra Ecup

La classifica finale del digital contest dedicata alle associazioni sportive non professionistiche d'Italia

Estra Ecup, il nuovo digital contest rivolto alle Associazioni Sportive con attività giovanili non professionistiche o semiprofessionistiche d’Italia, chiude i battenti assegnando i premi in palio.

Associazioni provenienti da tutta l’Italia si sono sfidate a suon di like su estra.it/ecup nelle 15 categorie sportive. 15 i premi assegnati del valore di 3.000 € ciascuno alla prima squadra classificata di ogni categoria sportiva e un fantastico “Winner kit” contenente materiale per gli atleti: magliette, cappellini, sacche, borracce e uno striscione per la palestra.

La sfida all’ultimo voto è stata avvincente perché soltanto invitando i propri fan a farsi votare sulla pagina ufficiale del contest, si poteva scalare la classifica e sperare di aggiudicarsi il premio.

Ma non è finita qui. Per valorizzare progetti di responsabilità sociale a tema “Inclusività”, una Giuria d’eccezione (composta dai campioni della ACF Fiorentina e di Lube Volley, oltre che da Estra e da un Pro-player Fiorentina Esports), ha premiato anche quelle Associazioni Sportive che si sono distinte con progetti e programmi meritevoli di segnalazione.

«Il mondo dello sport è da sempre per Estra luogo di riferimento e di attenzione – ha dichiarato Alessandro Piazzi, Amministratore Delegato di Estra. – Il nostro intento è quello di dare risalto alle realtà associazionistiche del Paese che ogni giorno, con grande passione e spirito di sacrificio, accompagnano i nostri ragazzi nel loro percorso di crescita educandoli ai valori dello sport, gli stessi in cui anche noi crediamo».

Estra annuncia una prossima edizione del progetto. Da questo autunno, infatti, Ecup sarà pronto a ripartire con una nuova avvincente sfida.

Ecup è un progetto di Estra realizzato in partnership con Decathlon ed Enervit. Con il patrocinio di ACSI, Associazione Centri Sportivi Italiani.