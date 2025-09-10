Elezioni regionali, I Marchigiani per Acquaroli: presentati i candidati della lista

La lista civica racchiude molte espressioni della società civile. Tra i candidati c’è chi ha già fatto o svolge attualmente politica attiva, ma sono rappresentate tantissime professioni, sociale, terzo settore e sport

Con un evento che si è svolto ad Ancona, nella sede del comitato elettorale di Francesco Acquaroli, sono stati presentati i candidati della lista “I Marchigiani per Acquaroli” che concorreranno alle elezioni regionali del 28 e 29 settembre. La lista civica racchiude molte espressioni della società civile. Tra i candidati c’è chi ha già fatto o svolge attualmente politica attiva, ma sono rappresentate tantissime professioni, sociale, terzo settore e sport.

Tanti e articolati i punti del programma della lista. Tra i principali ci sono la riduzione delle liste d’attesa e il rafforzamento della sanità territoriale, il completamento della viabilità strategica, il sostegno alle PMI e alle filiere produttive, incentivi all’occupazione stabile e regolare, ma anche il rilancio dei piccoli comuni e delle aree interne e il sostegno alla natalità e servizi per le famiglie.

«Il lavoro fatto finora dimostra che è possibile cambiare passo«», si legge in una nota de “I Marchigiani per Acquaroli”. Ora vogliamo completare il percorso avviato con Francesco Acquaroli, dando stabilità e visione al governo regionale. Per una Regione più giusta, moderna e capace di affrontare il futuro con coraggio».

È intervenuto il presidente della Regione Francesco Acquaroli che ha ricordato: «Ho conosciuto la dignità e la forza della nostra comunità quando ci fu l’alluvione del 2022. Dobbiamo impegnarci su più piani: sulla sicurezza del territorio, per dare prospettive ai nostri giovani, dobbiamo lavorare insieme tra tutti i territori e fare gioco di squadra. Dobbiamo continuare a dare prospettiva alla nostra regione. La partita in gioco è la competitività delle Marche. Il 28 e 29 settembre sarà un bivio, costruire la speranza significa incidere nel pensiero profondo di tutti, per chi vuole mettersi in gioco, di chi opera nel lavoro e nella sanità. La sfida va oltre un mero ragionamento amministrativo, di rilancio di una terra, di un modello e di prospettive fondamentali per le Marche, raccogliamo le sfide che abbiamo davanti. Lo dobbiamo ai marchigiani che sono fieri di esserlo».

Il presidente del comitato elettorale della lista Arnaldo Giorgi aggiunge che «i sondaggi sono come il totocalcio. Siamo in campo per confermare il buon lavoro fatto dalla giunta Acquaroli, c’è bisogno di altri 5 anni per fare ancora bene. C’è tanta tenacia e costanza nei nostri candidati».

I candidati de I Marchigiani per Acquaroli

I candidati della lista sono: Giovanna Trillini, Paola Candi, Diego Casaccia, Luigi Coppari, Federico Filonzi, Marco Gnocchini, Patrizia Palini, Cecilia Possenti, Graziano Stacchiotti per la circoscrizione di Ancona.

Per la circoscrizione di Ascoli ci sono Cristiana Biancucci, Maria Stella Origlia, Gianluca Pompei e Roberto Paoletti. Marco Lanzi, Davide Ippaso, Francesca Paolucci, Giulia Marchionni, Letizia Ceccarelli, Fabrizia Gibiino e Umberto Gennaro sono i candidati della circoscrizione di Pesaro.

Per Fermo ci sono Paolo Calcinaro, Emiliano Carnevali, Maria Teresa Illuminati e Milena Sebastiani.

Gigliola Bordoni, Giuseppina Feliciotti, Gianni Giuli, Salvatore Piscitelli, Silvia Squadroni e Paolo Teodori sono i candidati della circoscrizione di Macerata.