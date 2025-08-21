Matteo Ricci all'attacco: «Sanità al collasso e crescita zero»

ANCONA – Sotto il temporale d’acqua e vento che ha trasformato la Galleria Dorica in un palcoscenico bagnato, Italia Viva lancia la sua sfida elettorale. La sede anconetana di Matteo Ricci oggi pomeriggio si è trasformata nel quartier generale di una battaglia che promette di essere altrettanto agitata: quella per il governo delle Marche.

La lista “Progetto Marche Vive – Matteo Ricci presidente” non è stata presentata con i soliti convenevoli di circostanza. I candidati hanno preferito andare dritti al cuore dei problemi che affliggono la regione, dipingendo un quadro fosco dell’attuale amministrazione.

Michele Caporossi, candidato anconetano con un passato nel settore sanitario, ha descritto con toni preoccupati quello che considera un vero e proprio sfacelo gestionale. La sua analisi non lascia spazio a interpretazioni: secondo Caporossi, la sanità marchigiana naviga in acque torbide, priva di una bussola strategica. Ha denunciato quella che definisce una gestione caratterizzata da «mancanza di visione, particolarismi, scelte legate a questioni personali e di bottega».

Il candidato ha poi sottolineato come la sua esperienza diretta nel settore gli abbia permesso di toccare con mano una realtà fatta di «situazione di non governo». La soluzione che propone passa attraverso l’istituzione immediata di una cabina di regia specializzata, capace di affrontare con competenza specifica l’emergenza sanitaria. Liste d’attesa infinite, cittadini abbandonati al loro destino, infrastrutture che tardano a vedere la luce: tutti problemi che richiedono «risposte concrete e tangibili» senza ulteriori indugi, perché «la situazione è molto grave».

Fabiola Caprari, presidente regionale di Italia Viva e anch’essa candidata ad Ancona, ha rivendicato con orgoglio la scelta di campo del suo movimento. Ha spiegato come il sostegno a Matteo Ricci rappresenti una decisione maturata nel tempo, frutto di una convinzione profonda piuttosto che di calcoli politici dell’ultimo minuto.

La Caprari ha dipinto un ritratto impietoso della situazione attuale: i marchigiani, ha affermato, stanno «vivendo sulla loro pelle le criticità e le mancanze di quest’amministrazione regionale». La sua proposta politica si fonda su un approccio pragmatico che rifugge le «promesse irrealizzabili» per concentrarsi su proposte concrete. Al centro della sua agenda politica ha collocato non solo la sanità, ma anche il complesso mondo del sociale, con particolare attenzione verso «le persone fragili, quelle con disabilità, gli anziani, i giovani, le famiglie». La sua convinzione è che «solo uniti si può garantire a questa regione un cambio di Marche».

Il momento più incisivo della presentazione è arrivato con l’intervento di Matteo Ricci, che ha sferrato un attacco frontale ad Acquaroli e al centrodestra sia sul fronte sanitario che su quello economico. Il candidato presidente ha esordito con una stoccata polemica, distinguendo tra «sette liste vere» e qualche lista che ha definito ironicamente «fintarella».

Sulla sanità, Ricci ha rivendicato una posizione di principio intransigente. Ha dichiarato che la coalizione non mollerà «di un millimetro su una concezione che abbiamo, del diritto alla salute, alla quale non rinunceremo mai». La sua visione respinge categoricamente l’idea di «un sistema sanitario nel quale si cura soltanto chi ha i soldi e la carta di credito». I dati che ha presentato tracciano un quadro allarmante: le Marche occupano il terzultimo posto in Italia per persone che rinunciano alle cure, con il 10% della popolazione coinvolto.

Ha quantificato questo dramma in cifre concrete: «circa 150mila persone, pari ad Ancona e Fano messe insieme» che, non trovando risposte nel pubblico e non potendo permettersi il privato, rinunciano alle cure o le rimandano. Il candidato ha poi affrontato il tema della mobilità sanitaria passiva, rivelando che la regione spende «160 milioni di euro» annui per curare i marchigiani fuori regione, principalmente in Umbria, Emilia Romagna e Lombardia. Una cifra che testimonierebbe il fallimento del sistema sanitario regionale. Per quanto riguarda l’organizzazione sanitaria, Ricci ha chiarito che la coalizione manterrà le cinque Aziende Sanitarie Territoriali, ma ha sottolineato la necessità di «competenze vere e di un controllo maggiore da parte della Regione».

Sul fronte economico, il candidato presidente non ha nascosto la sua delusione per i dati disponibili. Ha descritto una regione in sostanziale stallo, citando le diverse previsioni di crescita: dallo 0,4% della Banca d’Italia, allo zero della Svem, fino ai dati negativi di Confindustria che registrano «un calo notevole della produzione industriale» nel primo trimestre. Ricci ha poi lanciato un affondo sulla questione della Zona Economica Speciale (Zes), smontando quella che considera una promessa vuota dell’attuale amministrazione supportata dal Governo centrale. Ha ricordato come per «due o tre anni» la sua coalizione abbia chiesto l’istituzione della Zes, trovando sempre la risposta che «non ce n’era bisogno». Ora che l’attuale maggioranza la promette, Ricci ha elencato quelle che considera tre «finzioni»: si tratta di un disegno di legge e non di un decreto, quindi soggetto a tempi parlamentari lunghi; non prevede stanziamenti economici; ed esclude «più della metà dei comuni marchigiani».

Il candidato ha concluso il suo intervento economico denunciando l’assenza di investimenti governativi per le Marche, sostenendo che tutti i fondi disponibili provengono «o dall’Europa o da governi precedenti». Di fronte alle sfide dell’export marchigiano – dall’arredamento alle scarpe, dall’abbigliamento ai vini – minacciato dai dazi, ha proposto lo stanziamento immediato di «un fondo di 10 milioni per una nuova internazionalizzazione».

La presentazione si è conclusa con un messaggio chiaro: la coalizione di Ricci si propone come l’alternativa concreta a quello che considera un quinquennio di stagnazione e malgoverno, promettendo alla regione un cambio di passo, o appunto, come recita lo slogan, un «cambio di Marche».