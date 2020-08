La competizione elettorale del 20 e 21 settembre per la presidenza regionale si è arricchita di tre nuovi aspiranti presidenti. Qui tutti i canditati e i partiti che li sostengono

ANCONA – La corsa verso l’appuntamento con le elezioni regionali del 20 e 21 settembre si è arricchita negli ultimi giorni di tre nuove candidature per la presidenza della Regione Marche.

A sorpresa, a scendere in pista ci sono Fabio Pasquinelli, volto noto della politica con alle spalle una lunga militanza del Partito Comunista Italiano, e Sabrina Banzato, che si candida alla presidenza con la lista Vox Italia, il nuovo movimento politico nato nel solco delle ideologie del filosofo Diego Fusaro. A loro si è poi aggiunto in ultimo Mario Canino, ecologista che punta allo stop del 5G.

Con i nuovi aspiranti governatori, i candidati per la presidenza salgono così a sei. Ecco chi sono.

Maurizio Mangialardi, centrosinistra

Il Partito Democratico schiera il sindaco uscente di Senigallia e presidente Anci Marche, Maurizio Mangialardi, candidato della coalizione di centrosinistra.

Mangialardi è sostenuto da Articolo Uno, Partito Socialista Italiano, Verdi, +Europa, Civici uniti per le Marche, Italia Viva, Demos, Lista Centro e Le Nostre Marche – Italia in Comune. Ancora da definire l’apporto di Azione anche se Carlo Calenda si è detto disponibile a patto che non ci siano i 5 Stelle.

Francesco Acquaroli, centrodestra

Candidato della coalizione di centrodestra è il deputato di Fratelli d’Italia ed ex sindaco di Potenza Picena, Francesco Acquaroli.

È appoggiato da 8 liste: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Popolari per le Marche, Movimento per le Marche, Noi con l’Italia, Civici per il territorio, Partito Repubblicano Italiano.

Gian Mario Mercorelli, Movimento 5 Stelle

Il Movimento 5 Stelle lancia il consigliere comunale del Comune di Tolentino, Gian Mario Mercorelli.

Fra i primi punti programmatici di Mercorelli ci sono la ricostruzione post sisma, la sanità e le infrastrutture.

Roberto Mancini, civici Dipende da Noi

Roberto Mancini, docente dell’Università di Macerata, è il candidato alla presidenza della Regione Marche con la lista civica Dipende da Noi, la nuova compagine politica nata sei mesi fa per dare una alternativa di sinistra alla coalizione guidata da Mangialardi.

Fabio Pasquinelli, Partito Comunista Italiano

L’avvocato osimano Fabio Pasquinelli, segretario regionale del Partito Comunista Italiano e componente nazionale della Direzione del Pci, corre per lo scranno di Palazzo Raffaello, dopo aver raccolto l’appello popolare lanciato online da un gruppo di marchigiani, fra i quali spiccano lavoratori, precari, operatori culturali, imprenditori e giovani che chiedono di essere rappresentati nei loro diritti.

Sabrina Banzato, Vox Italia-Marche

Sabrina Banzato si candida alla presidenza della Regione Marche con Vox Italia-Marche, il nuovo movimento politico nato sulle ideologie del filosofo Diego Fusaro.

Obiettivo: combattere centrodestra e centrosinistra e porsi in antitesi al «regime del Covid», difendendo i principi di libertà, di democrazia e di legalità.

Mario Canino, Ecologisti Confederati

Mario Canino è il candidato governatore degli Ecologisti Confederati. Settantuno anni, nato a Roma e domiciliato a Piobbico è docente di “Formazione Professionale’” nella Cooperazione Internazionale, docente nelle “Applicazioni e nella Protezionistica delle Radiazioni Nucleari” ed esperto di scienza e ingegneria civile e militare del ducato di Urbino.

Tra i punti programmatici lo stop al 5G.