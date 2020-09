ANCONA – «Da domani mattina inizieremo tutti insieme per costruire una visione comune e inclusiva per dare ai marchigiani le risposte che da anni attendono». Sono le prime parole di Francesco Acquaroli all’esito dello scrutinio di un terzo delle sezioni scrutinate nelle Marche (500 sulle 1.576 complessive nelle Marche). Un dato che incorona proprio il candidato governatore del centrodestra Francesco Acquaroli alla guida della Regione. L’uomo della Meloni, si piazza al 48,36%, mentre l’avversario Maurizio Mangialardi (centrosinistra) si ferma al 37,45%,

Gian Mario Mercorelli (Movimento 5 Stelle) non sfonda l’8,85%, Roberto Mancini (Dipende da Noi) arriva al 2,63%. Più indietro Fabio Pasquinelli (Lista Comunista! Per le Marche) con l’1,45%, Sabrina Paola Banzato (Vox Italia-Marche) allo 0,60%, Anna Rita Iannetti (Movimento 3V Libertà di scelta) arriva allo 0,54%, mentre Alessandra Contigiani, (Riconquistare l’Italia) si ferma allo 0,13%.

Giorgia Meloni e Francesco Acquaroli

Per affiancare Acquaroli nella vittoria, che segna una svolta storica nelle Marche, dopo 50 anni di amministrazioni di centro e centrosinistra, è arrivata anche la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. Dal 1970 si sono succeduti 4 presidenti democristiani (Serrini, Tiberi, Ciaffi e Giampaoli), 2 socialisti (Massi e Recchi), 2 dem (D’Ambrosio, dell’allora Pds, e Ceriscioli del Pd) e un esponente della Margherita (Spacca). «Una vittoria della disponibilità di dare una nuova possibilità alle Marche – ha detto Acquaroli – , una regione che si era piegata su se stessa».

«Sono molto felice per la vittoria di Acquaroli nelle Marche, una roccaforte della sinistra, e per l’affermazione di Fratelli d’Italia – ha dichiarato Giorgia Meloni – : sono due elementi che messi insieme fanno una giornata molto felice per me». Secondo la leader di Fratelli d’Italia, il suo partito ha «oggettivamente fatto la sua parte» e «rappresenta un bel valore aggiunto». La Meloni ha ringraziato «tutti i candidati che hanno corso per il centrodestra in questa competizione», augurato buon lavoro a «Luca Zaia e Giovanni Toti, che hanno dimostrato con i loro risultati di aver ottimamente governato in questi anni». Poi ha aggiunto «porteremo il buon governo anche nelle Marche, ma ovviamente ringrazio anche Raffaelle Fitto, Stefano Caldoro e Susanna Ceccardi per questa campagna elettorale bella, nella quale gli altri stavano con un sistema di potere, la clientela, le promesse e le minacce e noi parlavamo di come si possono affrontare e risolvere i problemi della gente».

Il competitor Mangialardi ha detto: «Sapevo che la missione sarebbe stata complicata, partivamo da un meno venti delle elezioni europee ma il centrosinistra ce l’ha messa tutta – ha esordito il sindaco uscente di Senigallia -. Posso garantire di non aver lasciato nulla di intentato, ci sono state della difficoltà, è vero. Quali? Su tutte la gestione della sanità e del terremoto».

Duro il commento della sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, secondo la quale l’esito restituito dalle urne, mostra chiaramente come «il centrosinistra vince dove concorrono almeno due dei tre seguenti fattori essenziali: un governo regionale percepito come efficiente e vicino alle persone, un radicamento politico e sociale nel territorio ancora forte, un candidato presidente dalla personalità forte e riconosciuta e perciò capace di attrarre consensi rilevanti anche fuori del tradizionale perimetro del centro sinistra. Nelle Marche non c’era nessuno di questi 3 ingredienti e abbiamo perso».- Ma per la Mancinelli anche il dato nazionale, se «pur moderatamente positivo, non cancella anzi l’esigenza urgente di una radicale rigenerazione dell’intero campo progressista, per rimettersi in sintonia con i bisogni e le domande del Paese reale».

«Ha prevalso la voglia di cambiare e deleteria è stata la corsa solitaria del Movimento 5 Stelle. Con la vittoria in Campania, Toscana e Puglia si rafforzano Nicola Zingaretti e il Pd, ma rimane il grande rammarico per le Marche. Se i 5 Stelle avessero fatto l’alleanza, che abbiamo cercato fino all’ultimo, avremmo vinto la quarta Regione. Dobbiamo guardare avanti e ripartire». È il commento del sindacodi Pesaro Matteo Ricci, in attesa dei dati ufficiali. «Un grazie a Maurizio Mangialardi per il grande sforzo generoso. Ha recuperato tanto, ma non è stato sufficiente. In bocca al lupo al presidente Acquaroli, nell’interesse dei marchigiani».