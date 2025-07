Elezioni regionali Marche: tra Acquaroli e Ricci, Bolletta attacca. «Loro rappresentano burocrazie di pochi, noi vogliamo ribaltare il tavolo»

ANCONA – Due mesi alle elezioni regionali delle Marche, cinque per ora i candidati alla carica di presidente, ma non si escludono ulteriori innesti. La certezza è che i marchigiani saranno chiamati alle urne i prossimi 28 e 29 settembre.

In corsa il governatore uscente e candidato del centrodestra, Francesco Acquaroli, per l’Alleanza per il cambiamento, Matteo Ricci per Democrazia Sovrana Popolare, Claudio Bolletta per il Partito comunista italiano, Lidia Mangani e Francesco Gerardi per Forza del Popolo.

Francesco Acquaroli vs Matteo Ricci

«Cinque anni fa eravamo una scommessa. Oggi siamo una realtà che ha saputo trasformare sfide complesse in risultati concreti, restituendo alle Marche la dignità e la centralità che meritano». Con queste parole, il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha inaugurato ieri il suo comitato elettorale. L’apertura del comitato è stata l’occasione per fare il punto su quanto realizzato e per tracciare la visione del futuro. «Abbiamo scritto un primo capitolo importante, ora vogliamo completare il progetto. Siamo già sulla strada giusta, e con il contributo di tutti, possiamo arrivare molto più lontano per avere sempre Più Marche».

Dall’altro canto, il contendente Matteo Ricci, dopo il bagno di folla con la cena a Baia Flaminia a Pesaro a cui erano presenti 2 mila persone per “dare luce alle Marche”, inizia un nuovo giro elettorale in chiave ambientalista: Ricci on the beach che salpa dal porticciolo turistico di Marina Dorica ad Ancona a bordo della Pelikan, una barca anti-inquinamento che pulisce il mare dalla plastica: un «messaggio chiaro su temi programmatici importanti per la regione, dalla sostenibilità alla blue economy», fino all’obiettivo annunciato di «rendere il mare delle Marche il più pulito d’Italia.

L’altro contendente Claudio Bolletta

«La sinistra ha tradito la questione morale di Berlinguer, che vedendo gente come Ricci si rivolterebbe nella tomba». Marco Rizzo, coordinatore nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare, non usa giri di parole ad Ancona, a Palazzo del Popolo, nel presentare le misure socio-ecomomiche di DSP che candida come governatore per le elezioni del 28 e 29 settembre, l’imprenditore anconetano Claudio Bolletta.

Rizzo attacca: «Troppa gente è ancora convinta che il Pd sia una filiazione di un pensiero nobile e non una mutazione genetica opposta alla vecchia tradizione comunista. Siamo l’unica alternativa agli affaristi di destra e di sinistra. Loro vedono le comunità come un prodotto da spremere per ottenere profitti e consensi, noi ascoltiamo e studiamo per ricavare risposte vere ai bisogni ignorati di tantissimi marchigiani in difficoltà».

Da qui, spiega Rizzo, «nasce il nostro programma economico. Non vedo l’ora di candidarmi alle Regionali, nella circoscrizione, ormai solo ‘rossa di vergogna’ di Pesaro, per far capire a Ricci la differenza tra queste due visioni».

Per il candidato Bolletta «la crisi economica dovuta a una situazione geopolitica sconvolta da interminabili scenari di guerra, peggiorata dalle politiche belliciste e suicide dell’UE, sta producendo una desertificazione industriale del territorio mai vista negli ultimi decenni. Interi comparti della nostra manifattura sono in ginocchio a causa del costo del carburante e delle materie prime e per via di una spesa energetica fuori controllo, causata dal taglio al gas russo e dall’obbligo, da economia di guerra, di comprare il prezioso combustibile ad un prezzo quattro volte maggiore con impennate di almeno il 30% dei costi».

«L’incremento vertiginoso del ricorso alla cassa integrazione mostra una sofferenza strutturale dagli effetti inediti, proprio nel corso di questo assurdo triennio di impegno bellico. Ricci ed Acquaroli – secondo Bolletta – eseguono, per conto dei loro marchi politici, gli ordini di Roma e Bruxelles. Rappresentano burocrazie di pochi garantiti che speculano sulle spalle del popolo. Noi vogliamo ribaltare il tavolo, restituendo ai marchigiani, ai lavoratori, ai piccoli imprenditori, agli agricoltori, agli artigiani e ai commercianti, ciò che gli è stato tolto dagli euro-speculatori guerrafondai. La nostra è un’alleanza sociale che unisce le lotte di chi vive del proprio lavoro contro l’alta finanza, partendo dall’ascolto dei bisogni della società marchigiana».