Elezioni regionali, Carlo Pesaresi inaugura la sede elettorale

ANCONA – Carlo Pesaresi inaugura la sua sede elettorale. Domani, (mercoledì 26 agosto), alle ore 18 va in scena il taglio del nastro dei locali a disposizione del candidato alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre nella lista civica Mangialardi Presidente.



La sede elettorale, sita ad Ancona in via degli Orefici 9, sarà attiva nelle

prossime settimane come punto aperto di incontro e confronto con il

candidato. Una campagna elettorale, quella di Pesaresi, che sin da

queste prime battute si sta caratterizzando per forme e contenuti

originali, su tutti la web serie “The Pesaresi” lanciata su Facebook,

nella quale l’attuale presidente della Form ed ex assessore alla cultura

della Provincia è ripreso in una sorta di dialogo con sé stesso sui temi

della politica e sul programma elettorale, declinato sui temi del suo

impegno e delle sue competenze: cultura, turismo, riqualificazione dei

territori, imprese creative e terzo settore.



Data l’impossibilità in questo periodo di accogliere tante persone in un

luogo chiuso, per l’inaugurazione sarà anche allestito uno spazio

all’aperto in Piazza del Plebiscito. Nel corso della serata è previsto

anche l’arrivo di Maurizio Mangialardi.

Carlo Pesaresi