Regionali, 18 le liste presentate

Alle 12 sono scaduti i termini per la presentazione e sarà corsa ad 8 per la poltrona di governatore. Ecco il quadro

ANCONA – Sono 18 le liste complessivamente presentate nelle Marche per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre. I termini sono scaduti questa mattina 22 agosto alle 12. Sono in otto in corsa per la poltrona di governatore ad aver presentato in Corte d’Appello ad Ancona le loro candidature.

A sostegno del candidato governatore di centrosinistra Maurizio Mangialardi ci sono 6 liste: Pd, Marche Coraggiose, Le nostre Marche e il Centro, Mangialardi Presidente, Italia Viva-Psi-Demos-Civici Marche, Rinasci Marche.

Sei liste anche per l’aspirante presidente di centrodestra Francesco Acquaroli: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia – Civici per le Marche, Udc-Popolari Marche, Movimento per le Marche e Civitas-Civici per Acquaroli.

Gli altri 6 candidati alla poltrona di governatore, sono tutti sostenuti da una sola lista ciascuno: Gian Mario Mercorelli, corre per il Movimento 5 Stelle, Roberto Mancini, con la lista di sinistra etica Dipende da Noi, Fabio Pasquinelli con Lista Comunista! Per le Marche, Sabrina Banzato con Vox Italia-Marche, Anna Rita Iannetti, con la lista Movimento 3V (Vaccini Vogliamo Verità) – Libertà di scelta e infine Alessandra Contigiani, con la lista Riconquistare l’Italia – Fronte Sovranista Italiano.