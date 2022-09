ANCONA – Sul caro bollette «le nostre proposte sono molto semplici, chiare e possono se non risolvere, lenire i problemi degli italiani: tetto europeo sul prezzo del gas, disaccoppiamento luce elettrica e gas, e un contratto ‘luce sociale’». Lo ha detto il segretario provinciale del Pd, Francesco Falà, parlando a margine dell’iniziativa organizzata al Parco Belvedere di Posatora, ad Ancona, dal titolo “Diamo forza alle amministrazioni dei territori” in vista delle elezioni politiche del 25 settembre.

I dem hanno chiamato a raccolta gli amministrator locali del partito a sostegno dei candidati Antonio Mastrovincenzo e Marco Bentivogli. Tra i sindaci presenti, Valeria Mancinelli (Ancona), Lorenzo Fiordelmondo (Jesi), Daniela Ghergo (Fabriano) e Simone Pugnaloni (Osimo).

«Abbiamo radunato gli amministratori – ha detto Falà -, sindaci, assessori e consiglieri comunali per dare un messaggio: il Partito Democratico, con tutti gli amministratori sostiene fortemente i candidati, Antonio Mastrovincenzo (uninominale Camera) e Marco Bentivogli (uninominale Senato), con le nostre proposte».

«Siamo molto felici di avere in questa iniziativa tutti gli amministratori della nostra provincia. Governiamo città importanti, come il capoluogo, Ancona, ma anche Jesi, Fabriano, Osimo», ha detto sottolineando che si tratta di «un tessuto di amministratori competenti e capaci di cui il nostro partito può vantare di essere la casa».

Sentito sull’ipotesi di riaffidare la presidenza del Consiglio al premier uscente Mario Draghi, ha detto: «Non riteniamo che sia opportuno tirare per la giacchetta Draghi, ma rivendichiamo l’operato positivo del governo che in un anno e mezzo è riuscito a dare stabilità e solidità all’Italia. Abbiamo un pil in forte crescita, quasi al 7% e siamo stati protagonisti di interventi importanti, non da ultimo quello sulle bollette e gli aiuti per le famiglie e per i dipendenti pubblici, con i 200 euro arrivati a luglio. Siamo convinti che il governo Draghi sia stato una esperienza positiva e ne rivendichiamo il valore, ma siamo pronti a candidarci con i nostri dirigenti e con i nostri leader».

(Servizio in aggiornamento)