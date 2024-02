Elezioni Osimo: Michela Glorio, candidata a sindaco del centrosinistra si presenta

OSIMO – Si è presentata ufficialmente oggi (7 febbraio) in uno dei suoi luoghi del cuore, Montetorto di Osimo a Casenuove, la candidata a sindaco della coalizione di centrosinistra Michela Glorio, 41 anni, assessore al secondo mandato della giunta Pugnaloni (dal 2014 al 2019 a Sviluppo Economico, Ambiente e Turismo, e dal 2019 anche al Personale). «Sono entrata in contatto con la politica quasi casualmente e dopo 10 anni ho capito l’importanza di come la politica possa incidere nella vita di tutti i giorni – ha detto -. La mia candidatura è in continuità con l’attuale giunta e maggioranza e a questo proposito mi sento di ringraziare il sindaco Simone Pugnaloni che mi ha voluto in giunta appunto 10 anni fa e con il quale abbiamo condiviso molte idee e progetti. A lui va il mio ringraziamento per aver segnato in positivo lo sviluppo della città, permettendomi di contribuirvi. Con Simone abbiamo una comunanza ideale ma stili diversi. Ovviamente un diverso stile e personalità. Mi definirei pacata ma determinata e molto concentrata sulle nuove priorità per la nostra città. In qualità di assessore sono fiera di aver triplicato il numero dei turisti e contribuito all’innalzamento della qualità della vita dei nostri cittadini. Tanto è stato fatto ma tanto mi propongo di fare con la squadra che mi affiancherà. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i colleghi di giunta e consiglio con i quali abbiamo condiviso questo percorso e li ringrazio per il loro supporto e stima dimostrata nei miei confronti. Tra le mie caratteristiche personali e professionali credo di poter sintetizzare due elementi di forza e di innovazione: la capacità di rapportarmi con il locale-globale, “Bruxelles come Osimo”, importante per volgere lo sguardo verso un modello di “città europea” e per la capacità di attrarre fondi europei capaci di creare sviluppo, benessere e welfare, e poi la sensibilità di essere donna, che si somma (e quindi aggiunge) uno sguardo e un punto di vista diversi, in una città costruita e governata, per millenni da uomini».

Il curriculum di Michela Glorio

Dopo la laurea in Economia – indirizzo Marketing e comunicazione di Azienda conseguita alla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, ha conseguito un Master in: “Lavorare nel non-profit, Terzo Settore e Commercio equo”. Dall’esperienza della tesi di laurea è nata una pubblicazione, “Tutti i numeri dell’equo”, e successivamente un periodo di contratto come ricercatrice scientifica. «Dal 2008 ad oggi è project manager-euro progettista per enti e organizzazioni. L’esperienza lavorativa mi ha consentito di conoscere bene il funzionamento della Pubblica Amministrazione, che cosa significa scrivere progetti per reperire fondi regionali, ministeriali ed europei e quali sono le regole di spesa e di rendicontazione di questi fondi. Competenze che mi sono tornate utili nel ruolo di assessore, in questi 10 anni, soprattutto quando si parla di reperimento e gestione di Fondi Ministeriali e legati al Pnrr. Esperienze che mi hanno consentito di collegare i miei studi con il mio lavoro e l’attività amministrativa in un ente locale e che sicuramente potrò mettere a frutto da sindaca. Le esperienze di studio e di lavoro, unita alla mia personale sensibilità, mi hanno permesso di abbinare al meglio le tematiche del sociale e dell’ambiente con lo sviluppo economico e il turismo, tutte deleghe che ho seguito in prima persona».