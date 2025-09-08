Elezioni Marche, si presenta la lista “I Marchigiani per Acquaroli” della provincia di Ancona

ANCONA – Presentata la lista “I Marchigiani per Acquaroli” per la provincia di Ancona che concorrerà alle elezioni regionali del 28 e 29 settembre. Nella lista ci sono Giovanna Trillini, Paola Candi, Diego Casaccia, Luigi Coppari, Federico Filonzi, Marco Gnocchini, Patrizia Palini, Cecilia Possenti e Graziano Stacchiotti.

Marco Gnocchini, insegnante: «La nostra è una formazione civica, formata da persone con grande valore nella società civile. Ho sempre lavorato a difesa del valore territoriale delle aziende partecipate e a favore delle associazioni del terzo settore, delle società sportive e del volontariato. Da questo impegno metto a disposizione la mia esperienza per avere una classe dirigente importante. Acquaroli è un uomo del fare, che si è impegnato in maniera non ideologica».

Graziano Stacchiotti, agente assicurativo: «Sono cresciuto in una famiglia normalissima. Sono entrato nel 2004 in politica come consigliere comunale di Agugliano, per me la politica non è un mestiere, non siamo per tutte le stagioni. Ho fatto anche l’assessore, poi sono ritornato in politica e da settembre anche consigliere provinciale ad Ancona. Voglio dare il mio contributo, credo di essere nella lista giusta che rappresenta persone che hanno sempre lavorato nel sociale e nel volontariato, siamo il valore aggiunto nella coalizione di Acquaroli. Abbiamo voglia di fare politica a differenza dei partiti tradizionali. Uno dei nostri obiettivi è tornare nei territori a fare politica, questa promessa la voglio mantenere. Bisogna sostenere le piccole imprese del territorio».

Giovanna Trillini, ex campionessa olimpionica: «Sono nuova nel mondo della politica. Ho deciso di partecipare perché per anni ho rappresentato l’Italia del mondo ma ho sempre creduto nella mia terra. Voglio rappresentare e ascoltare le Marche, voglio capire e affrontare le problematiche. Lo sport si può collegare a tanti mondi, come sanità, turismo e prevenzione. Voglio mettere a disposizione le mie capacità a favore di Acquaroli, una persona intelligente che bada al sodo. Qui tutti possiamo esprimere le nostre idee e i nostri principi».

Luigi Coppari, medico di base: «La consiliatura regionale è stata impattata dal Covid, bisogna ricordare che Acquaroli ha governato solo per 3 anni e mezzo a causa della pandemia. Si è riequilibrata la sanità verso le aree interne, le liste d’attesa ci sono ma dopo la pandemia c’è stato un aumento della domanda inespressa. La medicina di base, se incentivata, può ridurre la domanda. Questo schieramento deve essere messo ancora alla prova, non possiamo avere quelli che c’erano prima».

Diego Casaccia, funzionario della Regione Marche: «Da anni mi occupo della ricostruzione post-sisma e ho collaborato con la Protezione Civile durante le fasi più critiche dell’emergenza, offrendo supporto concreto alle comunità e alle attività economiche danneggiate. Da molti sono delegato della FP CISL Marche, dove ho ricoperto ruoli di responsabilità come coordinatore della RSU della Regione Marche e componente del Consiglio Generale. Ho deciso di mettermi al servizio delle persone e dei territori della mia regione mettendo a disposizione la mia esperienza e candidandomi in una lista civica fatta di persone di grande qualità e competenza. Mi metto a disposizione con questo progetto civico per rappresentare tutte le necessità e i bisogni delle famiglie e dei lavoratori, in particolar modo dei dipendenti degli enti e servizi locali e della sanità pubblica e privata oltre a tutti gli operatori della sicurezza che sono vicine a noi tutti i giorni».

Cecilia Possenti, farmacista: «Mi candido perché quello che ha fatto il governatore Acquaroli è stato molto importante anche per i borghi dell’interno della regione, con nuovi servizi sanitari a favore dei pazienti per il tramite delle farmacie dei servizi, un elemento importante per tutti. Si può lavorare molto per la salute territoriale e la sanità di prossimità con una maggiore sinergia tra le diverse professioni sanitarie, per concretizzare risposte fattive al servizio dei cittadini».

Federico Filonzi, brand manager: «Mi muovo tra arte, musica e cultura, argomenti che qualche volta vengono dimenticati, soprattutto nel periodo della pandemia. Dobbiamo tutelare il settore della produzione di strumenti musicali, più del 12% di produttori sono marchigiani. Basti pensare al distretto della fisarmonica fra Loreto/Castelfidardo/Osimo. La nostra è una lista molto autorevole, mi auguro di poter avere un bel successo, questa lista può avere un futuro».

Paola Candi, agente immobiliare: «Il governo Acquaroli ha fatto molto per le zone alluvionate della valle del Misa e del Nevola, è sempre stato vicino a quelle comunità. Torno ad impegnarmi per sostenere il suo governo, che ha dimostrato un forte radicamento e concretezza. C’è bisogno di riconoscere la casa come diritto inviolabile della persona. Una proposta che lancio è la delega alla casa e al diritto di abitare ed un piano casa regionale».

Patrizia Palini, medico: «Mi candido per mettere al servizio delle comunità la mia esperienza professionale. Ho visto molti miglioramenti con il presidente Acquaroli soprattutto sul rafforzamento della medicina del territorio. Si può rafforzare e renderla ancora migliore, per far spostare meno il cittadino e sfruttare la telemedicina, con cure adeguate e appropriate alle necessità. L’impegno civico deve arrivare da chi ha affrontato i problemi con la propria esperienza. Vorrei far sviluppare e sostenere la prevenzione e promuovere stili di vita salutari, per limitare le liste d’attesa».