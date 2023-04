Ancona, Simonella: «D’accordo con Confartigianato per una città più curata»

ANCONA – La candidata sindaca per la coalizione di centrosinistra, Ida Simonella, è intervenuta sulle idee e le richieste della Confartigianato per il futuro di Ancona: «Un’Ancona più curata e bella è la priorità assoluta nel mio progetto di città futura. Quello che chiede Confartigianato, attraverso le idee e le parole espresse dal segretario territoriale Marco Pierpaoli, non si discosta da ciò che io ed il centrosinistra vogliamo per Ancona. Decoro, manutenzioni, pulizia, bellezza sono in cima alla lista di ciò a cui intendo rivolgere la massima attenzione – spiega Ida Simonella –, anche pensando all’organizzazione specifica della giunta. Su questo ho avuto modo di confrontarmi con il direttivo dell’associazione guidata da Pierpaoli e non posso che cogliere le loro istanze. È stato un momento importante perché, benché sia stato costante il rapporto con le categorie, con il passare del tempo è indispensabile ricalibrare le strategie di intervento, per consentire alla città di continuare a crescere con il contributo di tutti e per intercettare nuove necessità».

Sulle idee elaborate per il decoro di Ancona da uno studio di architettura coinvolto da Confartigianato, la candidata del centrosinistra afferma: «Sposo totalmente le suggestioni, anche dal punto di vista architettonico, che sono state proposte da Confartigianato per caratterizzare Ancona sul fronte del decoro. Ho già detto della volontà di un piano straordinario delle manutenzioni che passi attraverso maggiori risorse, che ora abbiamo, da destinare al settore, ma anche da una riorganizzazione della gestione degli interventi. Ma trovo fondamentale anche segnare una presenza con delle opere o della segnaletica ad hoc che rendano più bella la città e riconoscibili alcuni luoghi. Piccoli cambiamenti che si inseriscono nel flusso delle grandi trasformazioni che la città vivrà grazie ai progetti finanziati dal Pnrr e per i quali siamo nel pieno rispetto dei tempi. Dettagli che però possono far percepire fin da subito la differenza».

Anche sul fronte degli interventi di sostegno al commercio e alle attività produttive, in un’ottica complessiva di una città più bella, più vitale e dunque più attrattiva e attraente, Ida Simonella sottolinea il «confronto proficuo con le categorie. È proprio dal confronto che spesso sono nate specifiche operazioni di sostegno tributario. Penso ad esempio alla manovra Tari, la più imponente delle Marche, che abbiamo messo in campo subito dopo il Covid, oltre 2 milioni di investimento. Ma soprattutto penso alla prossima Tari che sarà calibrata in modo da consentire di abbattere i costi complessivi per le imprese. Credo nel valore del confronto per l’elaborazione di strategie e per dare operatività a quelle strategie – conclude Ida Simonella –. Un rapporto che va costantemente coltivato e rafforzato».