A giugno gli osimani saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e i componenti del consiglio comunale. Ecco il quadro politico locale in vista delle prossime elezioni comunali

OSIMO – Il quadro in vista delle elezioni amministrative di Osimo a giugno sembra delinearsi più chiaro. «Nel centrodestra c’è un dialogo in corso e il candidato Francesco Pirani, sostenuto per il momento dalle Liste civiche e da Fratelli d’Italia, sta raccogliendo adesioni di personalità della destra storica ma anche dei tanti delusi del campo avverso. Continua soprattutto ad incontrare un vero e concreto sostegno da parte di tanti osimani rappresentativi delle categorie economiche e di moltissime sfaccettature della società». A chiarire le presunte ombre sulla candidatura dell’ex vicesindaco, è il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Carlo Ciccioli che torna a richiamare il centrodestra all’unità: «La rottura o l’isolamento di una parte delle Liste civiche rischia di far rivincere la sinistra fallimentare di Pugnaloni, Noi puntiamo alla riunificazione comunque di tutta l’area alternativa alla Sinistra». Forza Italia e Lega al momento continuano a sostenere il candidato Sandro Antonelli. «Ci sono ancora alcune settimane, tempo durante il quale il dialogo con le altre forze di centrodestra e con movimenti civici proseguirà, non essendosi mai interrotto. Il tutto finalizzato ad Osimo, alla sua rinascita, e non a personalismi e interessi particolari. Sono certo che il quadro politico, nel nostro campo, sarà ampio, condiviso e rappresentativo. L’appuntamento elettorale ad Osimo è fondamentale per restituire la città agli osimani, una città spenta da 10 anni di amministrazione comunale di sinistra che ha avuto il solo merito di isolare Osimo come mai fino ad ora».

Forza Italia

«Si legge l’ennesimo appello all’unione per le comunali osimane di Fratelli d’Italia. A questo punto non rimane che ricordare al coordinatore locale Michela Staffolani e a quello provinciale Carlo Ciccioli che se a Osimo le Liste civiche e il centrodestra si presenteranno spaccati è solo per il loro impegno venuto meno nel sostenere fin dalle prime ore Sandro Antonelli», ribadisce la coordinatrice di Forza Italia Monica Santoni, rispondendo a Ciccioli. «Che senso ha fare appelli da parte di chi ha determinato la spaccatura disonorando un impegno preso? Forza Italia, come la Lega, onorerà l’accordo fatto sostenendo Antonelli», continua.

Lega

Alberto Maria Alessandrini, consigliere della Lega, aggiunge: «Siamo stati coerenti e rispettosi della parola data, abbiamo dato sostegno ad Antonelli così come ci aveva chiesto Ciccioli. Lo stesso avrebbe dovuto fare FdI. Noi siamo stati anche coerenti con le Liste civiche perché hanno ribadito per mesi che non avrebbero mai stretto un’alleanza per le comunali con i partiti». Mercoledì 3 aprile alle 18.45 sarà inaugurata la sede elettorale di Fratelli d’Italia in corso Mazzini alla presenza del governatore Francesco Acquaroli. Pirani ha mancato di prendere parte ai primi appuntamenti elettorali, fatto che non è passato inosservato, ma è dovuto ricorrere a un piccolo intervento chirurgico. Santoni commenta: «Nello spirito di leale competizioni faccio notare a Fratelli d’Italia che nella locandina del 3 aprile per l’inaugurazione della sede vi è scritto che saranno presenti la coordinatrice comunale Michela Staffolani, Ciccioli e il governatore Francesco Acquaroli (per la prima volta ad Osimo) ma si sono dimenticati di invitare il loro candidato a sindaco Pirani».

Ginnetti e Glorio

Dall’altra parte Achille Ginnetti, candidato per Progetto Osimo futura, pare stia decidendo definitivamente di fare un passo indietro, come già caldeggiato, per appoggiare Antonelli, mentre procede la campagna elettorale della candidata del centrosinistra e del Movimento cinque stelle Michela Glorio.