Elezioni a Camerano, in scena il confronto pubblico fra i candidati sindaco

CAMERANO – Ieri sera, 24 settembre 2021, si è svolto il confronto tra i candidati in corsa per la carica di sindaco di Camerano, organizzato dall’Azione Cattolica e dalle Acli. Molti i cameranesi intervenuti nell’area esterna del Palasport Daniele Principi. Ottima l’organizzazione, nonostante il confronto si sia dovuto chiudere prima del previsto a causa di una indisposizione di uno dei candidati.

«Purtroppo a causa della interruzione del confronto non è stato possibile esporre tutte idee e le dinamiche della nostra proposta di azione per lo sviluppo di Camerano – spiegano da Camerano Unita -. Innanzitutto, porgiamo i nostri più sentiti auguri di pronta guarigione allo sfidante. La visione di Camerano Unita si è delineata chiaramente anche dalla breve esposizione che ha avuto modo di fare ieri sera il nostro candidato sindaco, Oriano Mercante, che possiamo sintetizzare così: efficientamento della macchina comunale che dovrà fungere da traino per lo sviluppo economico del Paese intero, aggiornamento del PRG per favorire la crescita e lo sviluppo economico e sociale nell’ottica della sostenibilità ambientale e della coesione sociale, valorizzazione del potenziale turistico del nostro territorio attraverso la creazioni di nuove infrastrutture sia pubbliche che private, passando attraverso interventi di recupero e ammodernamento del centro storico (Teatro Maratti, ex Scandalli- ecc..), valorizzazione della opportunità di sviluppo dei servizi legati all’insediamento del nuovo ospedale di rete – Inrca, mantenimento e sviluppo dell’elevato standard dei sevizi sociali specie quelli rivolte alle categorie più deboli, ed infine grande attenzione al mondo giovanile, sia attraverso il sostegno delle pratiche sportive, sia attraverso la valorizzazione delle funzioni/compiti della consulta giovanile che attraverso la messa a disposizione di nuovi spazi per l’aggregazione giovanile e per lo studio collettivo. A proposito di giovani anticipiamo da ora che giovedì 30 settembre organizzeremo una apposita serata per parlare ai giovani e con giovani!».

Il confronto fra candidati a Camerano

Sono tre i candidati a sindaco di Camerano, pronti per il voto di domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Aspiranti primo cittadino sono il dottor Oriano Mercante con la lista civica “Camerano unita” in quota centrosinistra. La candidata Marinella Ippoliti, avvocato, sostenuta dalla maggioranza al governo della Regione, con la lista civica NuovaMente Camerano. E Giorgio Giostra, con la sua lista civica Camerano è ora.