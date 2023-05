Elezioni Ancona: l’Ordine degli architetti incontra i candidati sindaci

ANCONA – Un documento di sei pagine con le proposte per il futuro della città di Ancona. Ecco quanto l’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Ancona consegnerà ai candidati sindaco di Ancona che mercoledì 10 maggio (alle ore 10.30) saranno presenti nella sede dell’Ordine in via Matas 13/17 ad Ancona.

«Il nostro consiglio direttivo ha lavorato per mettere a punto questo documento che consegneremo loro e che sinteticamente illustreremo in alcuni punti essenziali», dice la presidente Viviana Caravaggi Vivian.

Rispetto alle molte occasioni di confronto di questi giorni e su tematiche molto diverse, ai candidati chiediamo soprattutto di ascoltare le idee, le proposte, la voce di un’importante categoria professionale che ha al suo interno sensibilità diverse e che vuole aprire fin d’ora un confronto con chi sarà chiamato a decidere per il futuro di Ancona, che svolga un ruolo di maggioranza o di opposizione.

«L’incontro durerà un’ora – assicura Caravaggi Vivian – e sarà equamente diviso tra la prima parte nella quale spiegheremo i temi su cui abbiamo a lungo riflettuto e trovato una sintesi, e la seconda nella quale ciascun candidato potrà argomentare il suo pensiero su uno dei punti proposti o su tutti, pur nel rispetto dello stesso minutaggio concesso a ciascuno».

Il documento che sarà poi disponibile sul sito internet dell’Ordine degli Architetti www.architettiancona.org rappresenta una proposta fattiva di collaborare al fine di risolvere le criticità urbanistiche con una visione strategica e operative attraverso la cooperazione tecnica con gli uffici comunali.

«Contiamo di essere all’alba di una stagione della politica cittadina nella quale gli Architetti abbiano un ruolo centrale e siano finalmente coinvolti ed ascoltati – conclude – Aprire il tavolo già prima che la tornata elettorale sia avvenuta riteniamo sia necessario per prendere degli impegni concreti».

All’incontro saranno presenti anche i rappresentanti delle altre professioni tecniche: Ingegneri e Geometri.