Elezioni ad Ancona: Italia Viva e Azione: «Noi l’alternativa a sovranismo e populismo»

ANCONA – Italia Viva Marche e Azione Marche sono impegnate a continuare il percorso intrapreso per la costruzione di una casa comune dei riformisti e confermano il proprio ruolo nella coalizione di centrosinistra di Ancona a sostegno della candidata Ida Simonella in vista delle prossime elezioni comunali che vedranno il capoluogo recarsi alle urne il 13 e il 14 maggio prossimi. «Gli elettori marchigiani che già alle recenti elezioni politiche hanno dato fiducia a questo progetto e che guardano con interesse alla proposta di creare un’area riformista, liberal-democratica, popolare e socialista, anche a fronte delle difficoltà emerse a livello nazionale, devono sentirsi parte e protagonisti di un percorso che va e andrà comunque avanti ad Ancona e nelle Marche. La politica è dibattito di idee, approfondimento, elaborazione, è avere valori e visione, avere un programma per il cambiamento e riunirsi intorno a tutto questo» affermano all’unisono i coordinatori e i segretari regionali di Italia Viva e Azione che, unitamente al Partito Socialista sostengono la lista dei riformisti che ad Ancona affianca la candidatura a sindaca di Ida Simonella.

«Questa è la strada e continueremo a percorrerla con tutti coloro che vorranno condividerla – concludono Italia Viva Marche e Azione –. Le modalità con le quali i partiti nazionali definiranno le loro relazioni sono solo strumenti operativi: per noi oggi è importante che i cittadini di Ancona possano essere rappresentati da chi crede nella necessità di un’area politica alternativa a sovranisti e populisti e che sappia fare del buon governo e della concretezza amministrativa il proprio modo di essere. Continuiamo perciò con convinzione ed entusiasmo a sostenere la lista unitaria dei riformisti presentata ad Ancona a sostegno di Ida Simonella».