Elezioni ad Ancona, Benvenuti Gostoli: «Congiuntura unica per poter governare questa città»

ANCONA – Anche Fratelli d’Italia ha svelato oggi pomeriggiola sua lista di candidati per le prossime Comunali in programma il 13 e 14 maggio. Lo ha fatto all’interno della Galleria Dorica, alla presenza del candidato del centrodestra Daniele Silvetti, del deputato e coordinatore provinciale Stefano Maria Benvenuti Gostoli e della senatrice e coordinatrice regionale Elena Leonardi, e dei consiglieri regionali Marco Ausili e Carlo Ciccioli. La lista ha un’età media di 49 anni: il più giovane è il ventiseienne Francesco Novelli.

«Sarà una campagna elettorale in cui i nostri candidati metteranno ogni energia, su questo non ci sono dubbi – ha spiegato Stefano Maria Benvenuti Gostoli –. Per noi e per la nostra città è un’occasione unica, fino ad oggi non ci sono mai state le condizioni per poter realmente competere con ottime chance di vittoria in una campagna elettorale, vuoi per tradizione storica, vuoi perché si dipende anche dalla forza e dai risultati elettorali che i partiti che formano l’alleanza hanno a livello nazionale. Stavolta il centrodestra ha un allineamento di pianeti che mai s’era verificato come in questa circostanza. Ci sono un governo nazionale e uno regionale, ci manca solo di avere l’opportunità di amministrare anche il capoluogo di regione, e per questo abbiamo scelto la persona migliore che potevamo scegliere, cioè Daniele Silvetti. Stavolta abbiamo la possibilità di mettere a terra grandi idee e grandi progetti per Ancona, in collaborazione con la Regione e con il governo nazionale. Potremo dire di aver scritto un pezzetto di storia del nostro capoluogo».

«Daniele ha raccolto per tutti noi questa sfida importante – ha aggiunto Elena Leonardi – per dare alla città una prospettiva nuova, di rilancio. Oggi abbiamo una responsabilità in più, che è quella non solo di portare avanti le nostre idee con coerenza e serietà, ma anche la responsabilità di due grandi sfide di governo che sono la sfida del governo regionale e di quello nazionale. Prendendo spunto da queste due sfide che sembravano impossibili e che hanno animato i nostri cuori e dimostrato la dignità delle nostre idee e la serietà dei nostri percorsi, dobbiamo considerare possibile ogni sfida, anche quella di poter amministrare, avendo un ruolo come partito, la città di Ancona, città che ha bisogno di una svolta, di diventare finalmente degna di quel ruolo di capoluogo di regione che vogliamo che possa riscoprire. Non tanto per noi, ma per Ancona e per l’economia di questa città».

A Stefano Maria Benvenuti Gostoli ed Elena Leonardi hanno fatto eco le parole dei consiglieri regionali Marco Ausili e Carlo Ciccioli «Ancona è pronta a imboccare una nuova strada e Fratelli d’Italia raccoglierà, insieme a tutta la coalizione, questa sfida, puntando anche su una filiera istituzionale con la Regione Marche e con lo Stato, di cui il capoluogo potrà beneficiarne a pieno». Questa, dunque, la lista dei candidati per Fratelli d’Italia: Sabrina Agarbati, Mariacristina Ascenzo, Francesco Bastianelli, Enrico Bigoni, Lorella Bonamano, Francesca Bonfigli, Bruno Breda, Maria Grazia De Angelis, Fabrizio Del Gobbo, Angelo Eliantonio, Fabiola Fava, Mario Antonio Massimo Fusario, Roberto Greatti, Giuseppe Iesce, Valentino Indri, Orlanda Latini, Ettore Luceri, Angelica Lupacchini, Matteo Marzioli, Paola Massei, Marco Maurizi, Carla Mazzanti, Fabio Mecarelli, Loris Mencarelli, Sara Minichino, Francesco Novelli, Silvia Pennucci, Luciano Sacconi, Patrizia Serangeli, Riccardo Strano, Jacopo Toccaceli e Giovanni Zinni.