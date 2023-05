Elezioni amministrative, affluenza al 57,01% nelle Marche, in calo. Ancona in controtendenza con dato in lieve crescita

Ad Ancona l'affluenza è in controtendenza rispetto agli altri comuni della regione, in crescita rispetto al 2018 attestandosi al 54,95% mentre 5 anni fa si era fermata al 54,60%

ANCONA – Sono iniziate le operazioni di spoglio delle schede per le elezioni amministrative dopo la chiusura dei seggi alle 15 di oggi, 15 maggio. Nelle Marche sono andati al voto 15 comuni, tra i quali Ancona, unico capoluogo di regione in Italia in cui si è votato per scegliere il nuovo sindaco, quello che raccoglierà le redini della città nel post Mancinelli.

Confermata la tendenza al ribasso dell’affluenza alle urne rispetto alla precedente tornata elettorale (2018) anche se il quadro rispetto a ieri si è notevolmente ridimensionato e il confronto era complesso perché nel 2018 si era votato in una sola giornata. Alla chiusura dei seggi nelle Marche ha votato il 57,01% degli aventi diritto contro il 58,76% della precedente tornata elettorale quando si era votato in una sola giornata (ieri sera alle 23 aveva votato il 44,10% degli aventi diritto).

Ad Ancona l’affluenza è in controtendenza rispetto agli altri comuni della regione ed è in crescita rispetto al 2018 attestandosi al 54,95% mentre 5 anni fa si era fermata al 54,60%, ma comunque inferiore rispetto alla media regionale. A Chiaravalle alla chiusura dei seggi ha votato il 55,01% degli elettori contro il 60,15% del 2018, a Falconara Marittima il 55,70% contro il 57,59% del 2018, a Maiolati Spontini il 56,38% contro il 65,84%, a Morro d’Alba il 64,62% contro il 66,54% del 2018 e a Ostra Vetere il 65,20% contro il 67,94.

In provincia di Ascoli Piceno affluenza in calo rispetto al 2018: a Castel di Lama ha votato il 65,94% degli aventi diritto contro il 67,42%, a Grottammare il 63,63% contro il 64,67% e a Ripatransone il 59,80% degli aventi diritto contro il 63,89%. Calo anche in provincia di Macerata: a Gagliole ha votato il 40,61% degli elettori contro il 49,79% del 2018, a Penna San Giovanni ha votato il 62,34% degli aventi diritto contro il 62,61% di cinque anni fa e a San Ginesio ha votato il 51,31% degli aventi diritto contro il 57,44% del 2018. Affluenza giù anche nel Fermano: ad Altidona ha votato il 47,82% degli elettori contro il 65,25%, a Montegiorgio il 53,09% contro il 58%, e infine a Porto Sant’Elpidio il 62,19% contro il 63,88%.