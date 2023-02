Elezioni a Falconara, arriva l’ufficilità: il sindaco Stefania Signorini si candida per il secondo mandato

FALCONARA- Adesso è ufficiale. L’attuale sindaco di Falconara Stefania Signorini correrà alle prossime amministrative per il secondo mandato. Sarà la candidata di liste civiche e del centrodestra e sfiderà l’avvocato Annavittoria Banzi, candidata sindaco della coalizione formata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e delle liste Cittadini in Comune e Siamo Falconara; Anna Grasso, la commissaria della Polizia Locale di Jesi candidata sindaco della lista civica Falconara Libertas e Marco Baldassini, il comandante della marina mercantile italiana e attuale consigliere comunale di opposizione candidato sindaco per le liste civiche Ancora Falconara Marittima e Vola Falconara Marittima, e per la lista formata da Terzo Polo, Azione e Italia Viva, e socialisti.

Dopo settimane di attesa è stata la stessa Signorini ad annunciare la sua candidatura sul suo profilo Facebook dando appuntamento ai cittadini sabato 11 febbraio alle 18 al ristorante Anello d’Oro. «Sono trascorsi quasi cinque anni dal giorno in cui mi avete eletta come vostro Sindaco, uno dei più emozionanti della mia vita- scrive-. Sabato 11 vi racconteremo i progetti che stiamo terminando, le nuove idee per un futuro percorso insieme se vorrete ancora darmi la vostra fiducia. Vi chiedo anche di propormi suggerimenti, di partecipare attivamente a questa avventura. Inviatemi un messaggio, datemi la vostra collaborazione, mettetevi in gioco perché insieme potremmo disegnare un futuro ancora migliore».

Insegnante di italiano e latino nelle scuole superiori e docente universitario della scuola di abilitazione all’insegnamento (Sis) dell’Università di Macerata, Stefania Signorini è dirigente scolastica dal 2010. È impegnata nell’amministrazione cittadina dal 2008, quando l’ex sindaco Goffredo Brandoni la chiamò a guidare l’assessorato alla Cultura, al Turismo, alla Scuola e alle Politiche giovanili, deleghe che le sono state rinnovate nel 2013. È sindaco di Falconara dal 2018 e tra gli obiettivi raggiunti alla guida della città, la Signorini ricorda la battaglia vinta contro il “muro sul mare” e la realizzazione di opere come il recupero dell’istituto Gesù Bambino, la completa ristrutturazione della materna di Falconara Alta, la demolizione e ricostruzione della elementare da Vinci, la creazione di piazza Mondaini a Falconara Alta, la riqualificazione di piazza Mazzini e piazza Catalani, la riqualificazione del parco Kennedy, del Balcone del Golfo e del parco Carletti.

In questi cinque anni l’amministrazione Signorini ha puntato anche al recupero di edifici abbandonati: la riqualificazione dell’ex garage Fanesi grazie all’ottenimento di finanziamenti per 5milioni di euro, la realizzazione del polo socio culturale di Villanova al posto della ex scuola Lorenzini (finanziamenti statali per oltre 2 milioni) e il recupero dell’ex Squadra Rialzo, che rientra nel progetto Pinqua, un progetto complessivo di riqualificazione delle periferie finanziato per 7,5 milioni. Insieme a VivaServizi è stato inoltre individuato il progetto per risolvere il problema degli sversamenti a mare per il quale sono stati ottenuti 22 milioni di euro per Falconara e Ancona.

Inoltre, tra le opere realizzate la riqualificazione dell’ingresso all’aeroporto, l’asfaltatura di via Flaminia, la realizzazione di un attraversamento pedonale lungo la statale Adriatica a servizio dei residenti di Fiumesino, il proseguimento dell’opera di risanamento dei conti comunali. È stato portato a conclusione il percorso avviato nella precedente legislatura che ha permesso di restituire ai castelferrettesi l’ex Cinema Enal e di realizzare la nuova piazza Martiri delle Foibe, sono state abbattute le barriere architettoniche per raggiungere la spiaggia a Falconara centro, è stata ottenuta la messa in sicurezza dei fossi. È stato poi realizzato il Centro Giovani, rifatta la copertura della piscina comunale e rilanciato l’evento “FalComics” che nel 2022 ha fatto arrivare a Falconara circa 22mila persone in tre giorni.