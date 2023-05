Elena Bonetti con i Riformisti ad Ancona a sostegno di Ida Simonella

La parlamentare di Italia Viva ed ex ministro sarà domenica 7 maggio in città alla Mole per sostenere la candidata sindaca di centrosinistra. Seguirà l'incontro conviviale a Falconara con i Riformisti della provincia

ANCONA – La deputata ed ex ministro Elena Bonetti sarà presente domenica prossima, 7 maggio, a due appuntamenti tra Ancona e Falconara. Il primo è stato fissato per le ore 16,15 all’aula didattica della Mole Vanvitelliana per un’iniziativa elettorale di Italia Viva che con Azione e il Partito Socialista ha promosso la lista dei Riformisti per Ancona. Domenica, dunque, l’ex ministro per la famiglia e le pari opportunità sarà nel capoluogo per sostenere la lista e la candidata sindaca per la coalizione del centrosinistra, Ida Simonella, alle prossime Comunali del 14 e 15 maggio. La parlamentare di Italia Viva è impegnata attivamente in ambito sociale e il tema dell’incontro si concentra in particolare proprio sulle politiche attive per le famiglie e per le persone socialmente più fragili. «Sarà l’occasione – spiega Italia Viva –, sulla base di esperienze di operatori del settore e anche personali, per affrontare temi come quelli relativi al disagio dei minori, alla disabilità mentale e a quella fisica, fragilità che coinvolgono tante famiglie e che richiedono risposte efficaci dalle istituzioni a tutti i livelli, da quello locale a quello nazionale».

Elena Bonetti e Ida Simonella si confronteranno sulle risposte che il Comune, da un lato, e lo Stato centrale, dall’altro, possono dare a questi problemi. Dopo l’incontro seguirà una visita guidata al Museo Omero, vera eccellenza della città, dove è possibile conoscere su un piano tattile tutte le più importanti opere di arte figurativa mondiale. La giornata di incontri si concluderà a Falconara dove, a partire dalle 19,30 presso il centro sociale Leopardi, Elena Bonetti incontrerà attivisti, simpatizzanti e candidati, per una cena con tutti i Riformisti della provincia di Ancona. I riformisti a Falconara appoggiano la candidatura a sindaco di Marco Baldassini.

«Elena Bonetti rappresenta per tutta l’area riformista l’emblema di cosa significa essere riformisti – spiega la coordinatrice regionale di Italia Viva, Fabiola Caprari –, è una persona competente e determinata che quando era ministro ha saputo trovare soluzioni a tutte quelle che erano le criticità e le problematiche legate al tema della famiglia e dell’inclusione sociale. Naturale che ad Ancona venga a sostenere Ida Simonella che rappresenta per noi la candidata riformista per eccellenza e che sostiene i valori e gli ideali del riformismo ad Ancona. La giornata di domenica si chiuderà con un momento conviviale dedicato a tutti coloro che hanno a cuore il progetto riformista nella nostra provincia».