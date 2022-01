Efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica ad Ancona: investimenti per 100milioni di euro

ANCONA- La sinergia è tra Erap Marche e Comune di Ancona. Il mezzo è il connubio tra possibilità offerte dal Superbonus, Pnrr e fondi derivanti dalla legge per il recupero degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il risultato: un piano di investimenti, tra i più consistenti a livello nazionale, di circa 100milioni di euro, di cui quasi il 90% saranno attivati grazie all’applicazione delle agevolazioni legate al Superbonus. Il cronoprogramma dei lavori è partito lo scorso anno con l’avvio delle procedure di selezione dei soggetti proponenti. Entro febbraio si prevede l’approvazione di tutte le procedure progettuali e in seguito saranno bandite le gare di appalto, per poter iniziare i lavori nell’ultimo trimestre del 2022.

Il progetto

Questo progetto consentirà di riqualificare, dal punto di vista architettonico ed energetico, più di 2.600 alloggi, tra quelli di diretta proprietà Erap e Comune e quelli di proprietà mista. «Il punto centrale – ha detto il sindaco Valeria Mancinelli – è consumare meno energia producendo di più. Un terzo dell’energia a nostra disposizione si consuma per riscaldare e raffreddare i luoghi in cui viviamo: un’incidenza poderosa». Al fine di migliorare non solo le condizioni strutturali degli immobili, ma soprattutto la qualità del consumo energetico «l’Amministrazione comunale si sta impegnando con decine di milioni di investimenti – continua il sindaco – con interventi già in corso su case, scuole, edifici pubblici, impianti sportivi, pubblica illuminazione, trasporto pubblico». Mentre sul fronte dell’edilizia residenziale pubblica, aggiunge il sindaco, «il progetto messo in campo da Erap Marche offre una opportunità molto significativa, capace di agire sull’intero patrimonio immobiliare».

I bandi

Per usufruire dei vantaggi del 110%, con il sistema del partenariato pubblico privato Erap Marche ha predisposto bandi su 36 fabbricati, per circa 850 alloggi suddivisi in quattro lotti, per un totale di 41 milioni di euro. «L’utilizzo dell’ecobonus per la riqualificazione, energetica e non solo, dell’intero patrimonio è un caso unico – ha spiegato il direttore di Erap Marche Maurizio Urbinati – che è oggetto di analisi anche da parte dell’Università Bocconi di Milano e dell’Istao». A questi si aggiungono altri interventi già progettati dall’Ente, che, con un investimento di 11.5 milioni di euro, coinvolgono circa 300 alloggi, tra cui quelli in via Flavia che sono già in fase di realizzazione. Questi interventi sono destinati agli edifici che sono interamente di proprietà ERAP e Comune, che rappresentano quasi la metà dei tremila alloggi di edilizia residenziale pubblica presente nel comune di Ancona. Per i condomìni di proprietà mista, inoltre, ERAP si è fatta parte proponente affinché gli amministratori avviassero le procedure dell’ecobonus. Si tratta di un totale di oltre 1.400 alloggi. Un quota consistente di opere edili è già stata avviata e in alcuni condomìni i lavori sono terminati, mentre in altri sono attualmente in corso.