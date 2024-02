Edilizia, alla guida di Edilart Marche c’è Elisabetta Grilli. Sua vice Filomena Palumbo

Edilart Marche, Comitato Paritetico Territoriale e Scuola Edile, costituito dalle associazioni artigiane e dalle organizzazioni sindacali delle Marche, ha rinnovato i vertici regionali confermando Elisabetta Grilli alla presidenza in rappresentanza della parte datoriale e nominando a vicepresidente Filomena Palumbo per la parte sindacale.

«L’obiettivo che ci poniamo – spiega la presidente Elisabetta Grilli – è informare le imprese ed i lavoratori circa le attività formative che mettiamo a disposizione per accrescere la cultura della sicurezza nei cantieri edili». Secondo l’ultima rilevazione al 31.12.23 nelle Marche sono 8.169 i lavoratori impegnati nelle 1.720 aziende edili nel settore, la metà dei quali, 4.046 sono stranieri. Per favorire l’integrazione e velocizzare l’apprendimento della lingua italiana Edilart Marche è pronta a prevedere anche tale tipologia di corsi.

Edilart Marche nel 2023 ha effettuato quasi 300 corsi nelle 5 provincecoinvolgendo circa un quarto tra datori di lavori e dipendenti su temi che riguardano la sicurezza ma anche assecondando le richieste che provengono direttamente dalle imprese e dai lavoratori.

Accanto all’attività di formazione, Edilart Marche svolge visite gratuite in cantiere che aiutano le aziende e i lavoratori a comprendere le normative vigenti in materia adottando le prescrizioni. «Su questa tipologia di servizio – aggiunge la vicepresidente Filomena Palumbo – vogliamo e dobbiamo intensificare l’attività facendo comprendere che richiedere questo tipo di intervento aprendo le porte delle imprese va a tutto vantaggio degli stessi datori di lavoro e dei dipendenti aiutando a recepire le normative vigenti in materia adottando le prescrizioni».

La formazione aiuta a combattere la piaga degli infortuni sul lavoro. «Anche recentemente si sono verificati degli incidenti e i numeri del 2023 sono severi (nelle Marche 15.714 infortuni e 21 morti) – concludono i vertici di Edilart Marche – e per questo, laddove possiamo, dobbiamo fare di più».

L’assemblea dei soci di Edilart Marche è composta dai rappresentanti di tutte le sigle sindacali e datoriali mentre il consiglio direttivo eletto è composto da: Elisabetta Grilli, Filomena Palumbo, Luca Bocchino, Giuseppe Lograno, Alessandro Sampaolo e Giampaolo Adolfo.