Accordo tra Ue e Paesi Mercosur, Coldiretti Marche: «Per il made in Italy è una rimessa»

La Commissione Europea nei giorni scorsi ha varato l’accordo per liberalizzare commercio e investimenti con il Mercosur. I aesi del Mercosur sono Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Obiettivo dell’intesa: creare un’area di libero scambio con una platea molto vasta di consumatori. Un’opportunità per il vecchio Continente? Ne parliamo con Maria Letizia Gardoni, presidente regionale Coldiretti Marche.

Maria Letizia Gardoni (foto Ufficio Stampa)

Se anche l’agroalimentare delle Marche cerca nuovi mercati, cosa può rappresentare il Mercosur?

«La valutazione che abbiamo sul Mercosur, e in generale su tutti gli accordi di libero scambio con Paesi terzi, è che devono necessariamente essere vincolati a precise garanzie sul rispetto del principio di reciprocità degli standard produttivi e su controlli puntuali su tutti i prodotti agroalimentari che entrano in Europa, se non vogliamo mettere a rischio la salute dei consumatori e il futuro delle filiere agroalimentari».

Ci sono dei settori del nostro agroalimentare che potrebbero essere favoriti da questo accordo?

«Crediamo che il Made in Italy abbia solo da rimettere e lo vediamo con i dati di importazione ed esportazioni. Nel primo trimestre l’import nelle Marche dai Paesi del Mercosur è aumentato del 58% (2,4 milioni) mentre l’export si è dimezzato (-50%, 406mila euro). A livello nazionale Istat ha registrato un aumento dell’import del 20%, con punte del 35% per la carne».

Quali sono i rischi e quali comparti del nostro agroalimentare dovrebbero avere la massima tutela?

«Nei Paesi sudamericani si fa tutt’ora largo uso di antibiotici e altre sostanze come promotori della crescita negli allevamenti, oltre all’utilizzo uso di pesticidi vietati da anni nella Ue. Nei primi nove mesi del 2025 sono scoppiati 130 allarmi alimentari nei Paesi Ue legati all’importazione di prodotti alimentari dal Mercosur, di cui oltre un terzo legati proprio alla carne, secondo un’analisi Coldiretti su dati Rasff».

Quali le filiere più danneggiate?

«La carne bovina e quella di pollo, assieme a riso e zucchero sarebbero le filiere più danneggiate dall’accordo. C’è anche un problema di controlli rigorosi sulle merci che arriveranno da quel mercato. Oltretutto questo accordo arriva con l’intenzione della Commissione Ue di tagliare del 20% la Pac (Politica Agricola Comune). La politica di questa Europa, che vogliamo contrastare, si sta abbattendo sull’agricoltura. Senza le necessarie garanzie l’accordo colpirà le piccole e medie imprese agricole italiane ma anche le piccole aziende del Sudamerica andando a peggiorare ulteriormente un deficit della bilancia commerciale agroalimentare tra Italia e Mercosur già estremamente ampio».