Portonovo, la baia gioiello non soffre la crisi: sold-out ombrelloni e ristoranti

Si apre la settimana che porta a Ferragosto e in mezzo al continuo via vai di turisti, lungo la spiaggia anconetana è già tutto prenotato

ANCONA – La mattina presto i semafori dei parcheggi pubblici di Portonovo sono già rossi, ma niente sembra fermare l’inarrestabile pellegrinaggio verso la baia più desiderata delle Marche. Auto, scooter, camper e navette cariche di bagnanti si snodano come un fiume lento ma determinato, tutti uniti dalla stessa missione: conquistare un angolo di paradiso. È il solito, magnifico caos pre-ferragostano che trasforma la baia anconetana in un magnete irresistibile.

Dal molo storico fino alla suggestiva chiesetta, lo scenario si ripete con la precisione di un orologio svizzero: ombrelloni che spuntano come fiori colorati, bagnanti che si tuffano nelle acque cristalline, ragazzini che sfidano i cartelli di divieto con salti acrobatici dal molo. Le boe rosse segnalano gli scogli sommersi che biancheggiano minacciosi appena sotto la superficie. Ma qui il rischio si mescola al fascino: c’è chi conosce ogni centimetro di fondale e chi si tuffa con l’incoscienza gioiosa dell’estate. Il pericolo fa parte del gioco.

Portonovo, tutto prenotato

“Tutto prenotato”: questa la formula magica che risuona ovunque. Parcheggi, lettini, tavoli: ogni spazio vitale è conteso come un tesoro. Anche la spiaggia libera si trasforma in un mosaico di asciugamani, dove ogni metro quadrato diventa prezioso come un diamante. Nel privé del Fortino Napoleonico, l’eleganza quattro stelle non sfugge alla regola: ogni lettino è già destinato, ogni angolo occupato. Ma è proprio questa saturazione felice che racconta il vero successo di Portonovo. Dalle terrazze alle discese attrezzate tra i sassi, anche per un semplice bagno si forma la fila, e nessuno sembra lamentarsene.

Il camping nel bosco brulica di vita: ogni piazzola occupata, file al bar e al minimarket che testimoniano una vitalità contagiosa.

Mentre l’Adriatico conta ombrelloni chiusi e lettini vuoti, Portonovo sfida ogni statistica negativa. Qui la crisi non esiste: italiani e stranieri si mescolano in un cocktail perfetto di profumi solari e aromi di cucina di pesce, creando un’atmosfera che non conosce stagioni difficili. I turisti si rincorrono tra stabilimenti e ristoranti, si consultano all’info-point, si scambiano consigli sulla strada.

È un balletto sociale che si ripete da anni, immune alle mode e alle congiunture economiche. Gli operatori del settore possono elencare numerose criticità – il molo, i parcheggi, la sicurezza antincendi – ma chi vive Portonovo dall’interno sa che questi sono dettagli che svaniscono davanti alla magia del posto. Ci sono bagnanti che non hanno fretta di pranzare, altri che si sciacquano sotto la doccia prima di tornare alla realtà quotidiana.

Ma tutti portano con sé lo stesso sguardo: quello di chi è stato conquistato dalla baia gioiello.

