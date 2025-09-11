Matteo Ricci sull’economia marchigiana: «Serve un nuovo patto per lo sviluppo e per il lavoro»

Il dibattito “Costruire futuro – L’industria: motore di innovazione, crescita e attrattività del territorio”, organizzato da Confindustria Marche ad Ancona, è stata l’occasione per Matteo Ricci, candidato alla presidenza della Regione Marche, per dire la sua.

«I dati di Svimez, Bankitalia e Confindustria ci confermano che l’economia marchigiana è ferma, per questo serve un nuovo patto per lo sviluppo e per il lavoro», ha detto l’ex sindaco di Pesaro. «Stanzieremo subito un fondo da 10 milioni di euro per aiutare le imprese marchigiane a trovare nuovi mercati, così da contrastare i dazi; porremo fine ai click day e investiremo nella digitalizzazione».

Un commento anche sulla Zona Economica Speciale concessa alle Marche dal governo Meloni, alleato del contendente Acquaroli: «Sulla ZES, che chiedevano da tanti anni, non accetto che si usi in campagna elettorale per prendere in giro i marchigiani, perché non è un decreto legge, non prevede un euro per la nostra regione ed esclude oltre metà dei comuni marchigiani. Quando governeremo ci batteremo per avere una ZES vera ed evitare che questa promessa venga rimangiata dopo le elezioni. Tuttavia, ZES certifica che l’economia delle Marche non cresce. Acquaroli si assuma le sue responsabilità dopo 5 anni di politiche economiche e industriali che ci hanno portato a crescita zero, le Marche non erano mai state sotto media nazionale».



Ricci ha anche parlato di futuro digitale e burocrazia più snella: «Industria 4.0 è stata fondamentale per le imprese, la 5.0 purtroppo non funziona, è troppo burocratica e, proprio perché non funziona, blocca 9 miliardi per le imprese a livello nazionale. C’è bisogno di di ripristinare i meccanismi della 4.0 per renderla funzionale. Come Regione, oltre a batterci per ciò, dovremo puntare a diventare regione leader in Europa per l’applicazione dell’intelligenza artificiale nella manifattura e per farlo abbiamo proposto un hub digitale che coinvolga università e imprese marchigiane. Premieremo poi le imprese che continuano a investire nella sostenibilità del prodotto, del processo produttivo e nella qualità del lavoro. Basta contributi a pioggia non focalizzati su obiettivi strategici per la regione. Dobbiamo puntare ad essere la regione con la più alta qualità della vita d’Europa tra 10 anni e, dentro questo obiettivo, voglio fare delle Marche la regione più veloce d’Italia: cittadini e imprenditori non possono attendere mesi per una pratica. Velocizzare e semplificare la burocrazia significa aumentare la produttività, la qualità della vita e l’attrattività di un territorio. Entro questo contesto, c’è anche il progetto di una super app con tutti i servizi territoriali della regione a disposizione di tutti».