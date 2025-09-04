Produzione dell’olio extra vergine di oliva in calo. A tracciare il quadro è Adriano Galluzzi, produttore di olio e presidente Agrimercato Coldiretti Ancona. «Quest’anno la produzione è sottotono – spiega Galluzzi – in parte per l’alternanza naturale e in parte per la grandine che ha colpito l’area tra Osimo, Castelfidardo e Santa Maria Nuova».

La stima di Coldiretti è quella di un calo intorno al «30%» rispetto all’anno scorso. Un calo che riguarderà «soprattutto le zone dell’Anconetano e del Maceratese, dove l’anno scorso si era registrato una maggiore produzione e quindi quest’anno c’è una riduzione per l’alternanza naturale».

Olio, il prezzo

A creare problemi all’oliva è anche la «mosca che sta facendo cadere i frutti. Un attacco importante che riguarda soprattutto la fascia costiera. Cercheremo di fronteggiare questo problema anticipando la raccolta d inizio ottobre» dice Galluzzi. Nonostante il quadro poco roseo i produttori non pensano ad aumentare il prezzo dell’olio «già abbastanza sostenuto negli ultimi due anni. Attualmente le quotazioni dell’olio si aggirano intorno ai 13-15 euro al litro, due euro in più per il biologico, mentre la Dop di Cartoceto arriva a 16-17 euro al litro».

Questione dazi

Per quanto riguarda i dazi secondo Galluzzi a pagarne lo scotto «potrebbero essere quei produttori che hanno optato per i formati da 200-250 ml esportati in Canada, Usa e Giappone, anche se non credo che subiranno perdite importanti, perché l’olio marchigiano è di qualità ed i prodotti di nicchia vengono acquistati lo stesso, specie all’estero» dove il Made in Italy è molto apprezzato. Nelle Marche c’è un importante distretto biologico dell’olio extravergine d’oliva, la cui produzione raggiunge circa un «30% del totale» una realtà che «negli ultimi anni ha registrato una crescita importante».

