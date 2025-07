Marche, conto alla rovescia per i saldi estivi

Saldi al via. Da sabato 5 luglio, in tutte le province delle Marche, partono ufficialmente i saldi estivi 2025, in linea con il calendario nazionale. «Un appuntamento importante per il comparto moda e per l’intero settore del commercio al dettaglio, che rappresenta una leva concreta per stimolare i consumi, valorizzare il tessuto economico delle nostre città e sostenere migliaia di imprese locali», spiega Confcommercio.

Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia italiana spenderà in media 203 euro per l’acquisto di articoli scontati, pari a 92 euro pro capite, generando un valore economico complessivo di 3,3 miliardi di euro.

Nelle Marche, si prevede che saranno coinvolte oltre 300.000 famiglie, per una spesa stimata di circa 60 milioni di euro, distribuiti tra negozi di abbigliamento, accessori, calzature ma anche altri comparti del commercio al dettaglio coinvolti nella stagione dei saldi.

«I saldi estivi non riguardano solo il comparto moda, ma sono un momento chiave per tutto il commercio di vicinato, che rappresenta un presidio insostituibile per i nostri territori. In un contesto economico ancora fragile, la stagione dei saldi può generare liquidità, rafforzare il rapporto con i consumatori e contribuire alla tenuta di migliaia di piccole e medie imprese marchigiane. Il nostro appello è a scegliere i negozi delle città e dei quartieri: un atto di convenienza, ma anche di responsabilità sociale e civica», spiega Massimiliano Polacco, direttore di Confcommercio Marche.