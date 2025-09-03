Lavoro, occupati in crescita ma nei settori a bassa produttività

Cresce il numero degli occupati in Italia che a luglio 2025 sono 24 milioni 217mila (+218mila occupati in un anno e +13mila in un mese). Aumentano anche i dipendenti permanenti (16 milioni 448mila, pari a +351mila) e quelli a termine (2 milioni 567mila), mentre diminuiscono gli autonomi (5 milioni 202mila). Lo rileva l’Istat, nell’ultimo report.

Istat, lavoro: alcuni dati

Su base mensile, il tasso di occupazione e quello di inattività crescono, raggiungendo il 62,8% e il 33,2% rispettivamente, mentre il tasso di disoccupazione scende al 6,0% (-0,3 punti rispetto a giugno), il livello più basso dal giugno 2007, mentre quello giovanile scende al 18,7% (-1,4 punti). Nel mese di luglio 2025, secondo l’Istat, i disoccupati sono diminuiti di 74mila unità, calo che riguarda entrambe le componenti di genere ed è diffuso in tutte le classi d’età. Il numero dei disoccupati nel paese ammonta a un milione e 532mila.

«Assistiamo ad un indubbio aumento degli occupati» che però «non corrisponde ad una crescita della produttività – commenta il professor Francesco Orazi, docente di Sociologia dei Processi Economici all’Università Politecnica delle Marche – Aumentano i posti di lavoro, ma diminuisce la produttività aggregata e quindi diminuisce anche il Pil». Questo perché, spiega, «l’aumento degli occupati si è concentrato in settori a bassa produttività, quindi a basso valore aggiunto per occupati. Alcuni dati ci dicono che per ogni 109 occupati nei settori dove l’occupazione è aumentata, nel 2023, 42 sono impiegati nel commercio, 19 nel settore pubblico tra difesa, sanità e istruzione e 14 nelle costruzioni, sono tutti settori a bassa produttività, mentre appena 10 lavorano nella manifattura e 2 nei settori energetici innovativi».

L’esperto evidenzia che «poiché i tre settori a basso valore aggiunto assorbivano a fine 2024 il 52% degli occupati complessivi, la crescita dell’occupazione è stata fortemente squilibrata» ed è in atto un processo di «deindustrializzazione».

Orazi mette in guardia sul fatto che «non si può compensare la produttività con lavori a basso valore aggiunto a fronte della perdita di lavori ad alto valore aggiunto. Tutto questo va anche a fare il paio con le retribuzioni reali dei lavoratori dipendenti che sono diminuite molto più della produttività e questo a partire dal 2021-2022 quando l’inflazione è cominciata a salire. Il settore del commercio, dei trasporti e della ristorazione che rappresenta un quarto degli occupati e un quinto del valore aggiunto in Italia, ha registrato un 5% di occupati, ma una perdita del 4,2% di produttività ed è un settore notoriamente esposto al lavoro povero e precario. Questo suggerisce probabilmente che le imprese hanno assunto lavoratori pagando salari bassi anche per mansioni limitate o intermittenti – incalza – e implicando un calo della produttività nel settore stesso».

La manifattura

La manifattura, aggiunge, «ha un valore aggiunto straordinariamente superiore a quello di un servizio immateriale, questo non significa che sia meno utile da un punto di vista sociale, ma da un punto di vista contabile, sì, è così e siccome questi dati sono dati di contabilità, bisogna tenerli in conto. Alla lunga un’occupazione che non compensa le perdite di produttività rischia di essere una piccola battaglia di Pirro di fronte a una condizione macroeconomica ai miei occhi estremamente preoccupante e ulteriormente aggravata da un invecchiamento progressivo e ormai inarrestabile della popolazione nel suo complesso, in particolare della popolazione attiva, con ripercussioni clamorosamente negative su donne e giovani che patiscono anche di più questo tipo di dinamica».

Le risorse Pnrr

L’altro elemento evidenziato da Orazi è quello delle risorse Pnrr: «Questo avviene in una fase in cui stiamo usufruendo di risorse aggiuntive molto consistenti, che sono quelle del Pnrr. Gli investimenti non sono ultimati, la deadline è nel 2026, ma il Pnrr che pure sostiene, si stima il 90% dell’aumento del Pil, presenta una capacità di aumento dello stesso Pil estremamente ridotta e questo è ancora più evidente per esempio nell’economia marchigiana. Il Pil delle Marche – osserva – sostanzialmente non risente in termini positivi di questi investimenti». Secondo l’esperto «guardando le dinamiche sembra che le risorse aggiuntive del Pnrr non siano in grado di colmare ritardi strutturali italiani e marchigiani in particolare».