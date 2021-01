Economia giusta e solidale: al via “I mercoledì della Set”

Fornire elementi di conoscenza e di riflessione. Questi gli obiettivi degli incontri online organizzati dalla Scuola per l'Economia Trasformativa dell'Università per la pace delle Marche

ANCONA – Ai nastri di partenza il corso di formazione permanente online “I mercoledì della SET”, organizzato dalla Scuola per l’Economia Trasformativa dell’Università per la pace delle Marche. Il primo appuntamento è in programma il 3 febbraio, alle ore 17.30, sulla piattaforma Zoom. Intervengono il presidente della stessa Università, Mario Busti, e il direttore della Scuola per l’Economia Trasformativa, Roberto Mancini, che illustreranno anche i contenuti del percorso formativo, in tutto 15 incontri settimanali. L’ultimo in calendario il 12 maggio.

L’obiettivo è quello di fornire, come spiegano gli organizzatori, elementi di conoscenza e di riflessione per contribuire alla costruzione di un nuovo sistema economico, in una prospettiva trasformativa che non punti semplicemente a rendere “civile” il capitalismo globale, ma invece coltivi un’idea di economia del tutto diversa, giusta, solidale, ecologica, democratica e capace di rispondere ai bisogni dei popoli. Il corso è gratuito, aperto a tutti coloro che sono interessati al tema.

L’appuntamento di mercoledì 3 febbraio “L’Economia Trasformativa: introduzione al corso” è organizzato sulla piattaforma Zoom all’indirizzo https://zoom.usj/93285282004?pwd=VWl4TnR0NzVhZmJmMG42aUFBZ3lBdz09

(ID riunione: 932 8528 2004 Passcode: 586399).

Diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Università per la Pace.