Dazi, Mingarelli di Confindustria Ancona: «Impatto meno traumatico per i settori di nicchia»

L’intesa sui dazi tra Stati Uniti ed Unione Europea sembra essere sempre più vicina. L’ipotesi ventilata negli ultimi giorni è quella di una tariffa al 15% per i prodotti europei. In una regione con una forte vocazione all’export come le Marche, i dazi preoccupano gli industriali. Ne parliamo con Diego Mingarelli, presidente Confindustria Ancona.

Diego Mingarelli, presidente Confindustria Ancona

L’eventuale dazio al 15% è sopportabile per le imprese marchigiane?

«Abbiamo evidenziato in più di un’occasione quanto i dazi siano, in generale, penalizzanti per le imprese marchigiane. È difficile capire quanto una certa percentuale sia più o meno sopportabile. Di certo l’impatto sarà meno traumatico per quei settori di nicchia che realizzano prodotti ad alto valore aggiunto e più pesante per i comparti legati alle dinamiche dei costi.

Resta il fatto che siamo di fronte a una chiusura protezionistica che colpisce l’export, che è il cuore della dell’economia e della manifattura marchigiana, e può compromettere la competitività mettendo a rischio ordini, margini e posti di lavoro. I dazi sono una questione geopolitica e per questo serve, innanzitutto, una risposta unitaria dell’Europa. Ma la premessa di questa azione europea è il superamento dei dazi interni. Occorre uniformare le legislazioni, unificare i sistemi di certificazione, individuare fiscalità condivise, creare condizioni di concorrenza libera e dinamica».

Che valore può avere anche per le Marche l’accordo UE-Mercosur?

«L’accordo con i Paesi del Mercosur consente di guardare ai mercati alternativi. Un’intesa con Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, secondo le stime di Confindustria, potrebbe generare valori importanti di export aggiuntivo: un volano per le imprese in grado di compensare in modo almeno in parte le perdite attese dal mercato statunitense. Però dobbiamo anche essere consapevoli che il negoziato con gli USA è fondamentale per mantenere in equilibrio l’economia mondiale. L’export marchigiano, italiano ed europeo, non possono privarsi di una partnership decisiva come quella atlantica. Lavoriamo con forza su nuove rotte commerciali ma senza mai dimenticare che la relazione con gli USA è una conditio sine qua non».

Quali altri paesi/mercati state valutando come Confindustria?

«La questione dei dazi può essere un’occasione per inaugurare un nuovo modello di diversificazione dei mercati e per fare di necessità virtù. Medio Oriente, Africa e mondo asiatico vivono una stagione di crescita che merita l’attenzione e l’interlocuzione delle nostre imprese. La sfida è intensificare queste relazioni e lavorare sulla penetrazione e la copertura di nuovi mercati. Ma ripeto senza mai prescindere da un’ottica atlantica perché un rapporto forte tra Europa e USA la base di una condivisione di valori legata al buon funzionamento del libero mercato e della democrazia».