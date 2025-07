Intesa Usa-Ue sul 15%, Confindustria Marche: «Per superare i dazi politica industriale europea e diversificazione»

Meccanica, moda, metallo, mobile ed agroalimentare. Sono i settori dell’economia marchigiana sui quali peserà maggiormente l’impatto dei dazi Usa. Stati Uniti ed Unione Europea, dopo giorni di trattative serrate, hanno raggiunto l’intesa per dazi al 15% sui prodotti europei esportati negli States. Un accordo che, se da un lato è riuscito a scongiurare l’ipotesi di dazi al 30%, ventilata nelle scorse settimane, dall’altro non è riuscito a garantire una percentuale minore, ovvero il 10% che era stata considerata come male minore.

I dazi al 15% vanno a colpire «tutti i principali settori di specializzazione dell’economia regionale – commenta il presidente di Confindustria Marche, Roberto Cardinali -. Il mercato Usa, nell’extra Ue, è un mercato di assoluto riferimento per le imprese italiane e marchigiane. Dovremo capire i dettagli dell’intesa, se ci sono ancora degli spazi di trattativa, ma intanto si parla di oltre 20 miliardi di perdite a livello nazionale in termini di esportazioni».

Roberto Cardinali, presidente Confindustria Marche

Certamente, aggiunge, «dazi al 15% hanno un impatto minore rispetto al 50 o al 30%, ma si tratta comunque di un dazio che arriva su un mercato di riferimento per l’economia nazionale, oltretutto in un momento storico particolare» segnato da tensioni geopolitiche internazionali (conflitto in Ucraina e crisi in Medio Oriente.

In ogni caso, osserva, «è bene che si sia fatta chiarezza rispetto ad un quadro di incertezza» che ha regnato finora. «Le difficoltà – aggiunge il presidente degli industriali marchigiani – non sono legate solo ai dazi Usa, ma anche alla svalutazione del dollaro» rispetto all’euro, che pesa «per circa un 13% in più».

Le imprese marchigiane «si stanno riorganizzando» per fronteggiare i dazi e «anche in passato, rispetto al conflitto tra Russia ed Ucraina, hanno dimostrato capacità di reagire e di aprirsi a nuovi mercati», ma «serve una politica europea».

Trovare nuovi mercati di sbocco «non è a costo zero per le imprese, che devono fare investimenti. Per questo è necessaria una politica industriale nazionale ed europea». Tra i mercati più promettenti, Cardinali cita quelli dell’area Mercosur (dell’America meridionale), dei quali «Confindustria sta sollecitando maggiore apertura con accordi specifici. Poi ci sono i Paesi asiatici che crescono velocemente e che possono essere interessanti. Oggi, la diversificazione dei mercati diventa prioritaria, perché concentrare le esportazioni in alcune aree aumenta i rischi per l’industria».

Il presidente regionale di Confindustria evidenzia anche la necessità di «affrontare i “dazi” interni, ovvero gli aspetti burocratici, i costi energetici» che pesano sulle imprese e, soprattutto di «realizzare un vero mercato unico europeo. Inoltre – aggiunge – occorre rivedere il green deal europeo che ha messo in difficoltà l’economia europea, e raggiungere la neutralità tecnologica. Dobbiamo raggiungere un punto di “atterraggio” che tenga in considerazione la salvaguardia dell’industria europea. Ci focalizziamo sul mercato Usa, ma dobbiamo anche “fare i compiti a casa” – conclude -: bisogna valorizzare il mercato unico europeo: i dazi oltre che uno schiaffo devono rappresentare un’occasione per rilanciare la crescita europea».

Graziano Sabbatini, presidente Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino:

Il presidente di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, Graziano Sabbatini, parla di una intesa che «rappresenta un segnale di distensione dopo mesi di incertezza, ma non possiamo nasconderci che avrà comunque effetti significativi sulle imprese che esportano verso il mercato americano.

Nel nostro territorio, i settori più esposti sono sicuramente la meccanica di precisione, l’agroalimentare di qualità, il legno-arredo e la moda, comparti che fanno dell’export una leva fondamentale per la propria competitività. Un dazio del 15% rischia di compromettere la marginalità e la capacità di presidiare mercati chiave come quello statunitense.»

A questo, spiega, «si aggiunge il peso della svalutazione del dollaro, che rende meno convenienti le esportazioni italiane e acuisce ulteriormente le difficoltà delle imprese. Tuttavia, va detto chiaramente: i controdazi avrebbero avuto un impatto ancor più negativo, andando a colpire direttamente i consumatori. L’accordo raggiunto evita un’escalation più grave e consente di tenere aperto un canale di dialogo. Ogni barriera commerciale, anziché incentivare scambi equi, finisce infatti per gravare soprattutto sulle spalle delle micro e piccole imprese, già alle prese con costi energetici elevati, difficoltà logistiche e carenza di manodopera» conclude.

Massimiliano Santini, direttore Cna Ancona

Per il direttore della Cna di Ancona, Massimiliano Santini, presidente di Tecné – Azienda Speciale Camera di Commercio delle Marche (Mobile e Meccanica) – l’accordo Usa – Ue è una intesa «in chiaroscuro. Avremmo certamente fatto a meno di questo rincaro sui nostri prodotti, un costo che si scaricherà sulle tasche degli acquirenti americani, ma i possibili effetti nefasti» di dazi ancora più elevati ora «sono mantenuti sotto controllo» anche se «di fatto non è un dazio al 15%, perché avevamo già un 4.8% di tassi a regime sulla stragrande maggioranza dei prodotti».

«Dobbiamo capire bene cosa prevede l’accordo – prosegue -: alcuni prodotti saranno esonerati, penso ai farmaceutici piuttosto che altri, mentre per l’acciaio i tassi rimangono al 50%». Insomma, per Santini si tratta di «un 15% che va letto, va approfondito, in ogni caso gli effetti saranno comunque significativi, soprattutto per una regione come la nostra, rispetto alla quale il mercato americano pesa in maniera significativa, tanto che in alcuni casi un terzo dell’export va proprio in questo mercato, specie per quanto riguarda i prodotti made in Italy, graditi e acquistati dagli americani tendenzialmente di fascia medio alta».

L’impatto dei dazi «sicuramente ci sarà, ma ci auguriamo che non sia così importante. È anche vero che al di là dell’alimentare, della meccanica e del legno – arredo, abbiamo il settore della moda, un target di mercato alto, che è già in sofferenza, anche in altri contesti, come ad esempio quello russo, è chiaro che il mercato americano rappresenta un ancoraggio importante per evitare un ulteriore contraccolpo significativo per quanto riguarda l’export. I dazi naturalmente ci preoccupano e impongono la necessità di attivare nuove vie, in maniera ancora più decisa.

Su questo fronte, anche in qualità di presidente di Tecné, ci stiamo già guardando attorno: ci sono già delle vie, delle direttrici che stiamo testando, anche insieme alla Regione Marche, che su questo si è mossa già da tempo in maniera assolutamente efficace, finanziando, in convenzione con la Camera di Commercio delle Marche, altre strade. Politicamente questo accordo, che si è poi concretizzato dimezzando l’ipotesi del 30%, offre comunque all’Europa la possibilità di mantenere un legame importante con gli States, che sono un mercato – conclude Santini – non indifferente e sottrae sicuramente dall’influenza cinese il mercato europeo. Servono nuove vie e compensazioni da parte del governo, la CNA resta comunque molto preoccupata e monitora la situazione».