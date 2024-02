Eccellenza, straordinaria la Maceratese. Vola in seconda posizione il Montefano

La Civitanovese non sfrutta l'occasione per scappare. Bene Urbania, Urbino e Chiesanuova

ANCONA – Risultato d’oro per il Montefano di Mariani. Al Carotti di Jesi finisce 2 a 0 per i viola che, in virtù degli altri risultati, si prendono la seconda piazza. Uno Jesi che perde ancora che si affaccia in maniera pericolosa in zona playout. Ribalta i pronostici la Maceratese che vince e convince contro il K-Sport Montecchio. All’Helvia Recina finisce 3 a 2. I biancorossi reagiscono d’orgoglio all’esonero di Pagliari e regalano il secondo sorriso della stagione (dopo la vittoria in coppa con il Tolentino) a mister Ruani. Festeggia anche il Chiesanuova che batte in casa il fanalino di cosa, sempre ostico, Azzurra Colli. Esordio al Sandro Ultimi che porta bene a mister Mobili.

Non vanno oltre il pari, sia il Castelfidardo ospite del Monturano, sia la Civitanovese nel big match con il Montegranaro. Finiscono rispettivamente 1-1 e 0-0. Si ferma anche l’Osimana, reduce da tre impegni in sette giorni, in casa contro il Tolentino. La doppietta di Tittarelli non basta per portare via più di un punto.

Vincono in casa Urbania e Urbino. I biancorossi si rialzano decisamente dopo lo scivolone della domenica scorsa e spazzano via per 3 a 1 il Montegiorgio. I ducali vincono di misura grazie al secondo centro stagionale di Galante e si rifanno sotto in zona playoff. Al Montefeltro finisce 1 a 0.