Eccellenza, diramati i calendari dei gironi marchigiani

ANCONA- Sono stati diramati nelle scorse ore dalla Figc Marche e dagli altri organismi i calendari dei due mini-gironi da sei squadre ciascuno d’Eccellenza marchigiana. Si parte l’11 aprile con la prima giornata per concludere la regular season (fatta di dieci turni totali vista l’andata e il ritorno) il 6 giugno. Le prime due di ogni raggruppamento giocheranno le semifinali secche playoff incrociate e successivamente la finale unica per decretare chi beneficerà della promozione in Serie D.

Questa la prima giornata stabilita dall’urna.

Girone A: Vigor Senigallia- Atletico Gallo Colbordolo, Fossombrone-Montefano, Jesina – Anconitana

Girone B: Atletico Azzurra Colli-Atletico Ascoli, Grottammare-Sangiustese, Porto d’Ascoli-Valdichienti Ponte.

Il protocollo sanitario applicato sarà quello della Serie D mentre i calciatori tesserati con le società che hanno rinunciato a ripartire (nelle Marche Fabriano Cerreto, Biagio Nazzaro Chiaravalle, Marina, Urbino, Urbania e San Marco Servigliano Lorese) potranno legarsi ad una formazione che ha ripreso l’attività fino al 30/6 entro naturalmente la finestra di mercato di riparazione che terminerà il 31 marzo alle 19.