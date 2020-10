Anconitana, al Del Conero arriva il Valdichienti Ponte di Giandomenico

I dorici di Marco Lelli scenderanno in campo nel match domenicale delle 15. Nell'unico precedente stagionale in Coppa Italia vittoria anconetana per 2-4 a Villa San Filippo

ANCONA- Dopo lo stop dell’ultima domenica, con il rinvio di Sangiustese-Anconitana a causa delle nove quarantene nella formazione di casa, i dorici di Marco Lelli torneranno in campo domani pomeriggio 25 ottobre alle 15 al Del Conero con il Valdichienti Ponte di Luigi Giandomenico. Nell’unico precedente stagionale, i biancorossi si sono imposti 2-4 nella sfida di Villa San Filippo in Coppa Italia grazie alle reti di Marabese (doppietta), Loberti e Falconieri. Tra i padroni di casa sembrano certe le assenze dei terzini Bartolini e Bartoli alle prese con i vecchi problemi muscolari. Sponda ospite, i diversi elementi in isolamento fiduciario (per via della positività al Covid della madre di un tesserato) potrebbero costringere lo staff tecnico ad alcuni stravolgimenti di formazione.

Sarà la prima volta che il Del Conero riaprirà al pubblico, seppur a capienza ridotta (un massimo di 450 spettatori in virtù delle nuove norme calcolati su un totale omologato di 3000). In tribuna centrale si collocheranno i tifosi di casa mentre gli ospiti prenderanno posto nei distinti sud-est. Dirigerà l’incontro il signor Skura di Jesi coadiuvato dagli assistenti Marchei di Ascoli Piceno e Bellagamba di Macerata.

Questo il programma completo della 5°giornata d’Eccellenza: Atletico Azzurra Colli-Urbania, Anconitana-Valdichienti Ponte, Biagio Nazzaro Chiaravalle-Sangiustese, Vigor Senigallia-Grottammare, Forsempronese-Atletico Gallo Colbordolo, Marina-Fabriano Cerreto, Porto d’Ascoli-Atletico Ascoli. Rinviate Jesina-Urbino e San Marco Lorese Servigliano – Montefano.