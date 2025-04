Easter Volley all’ultimo atto per decretare i vincitori

ANCONA – Con le finali e la premiazione di tutte le squadre, l’edizione numero 31 di Easter Volley Uniqa Cup “memorial Flavio Brasili”, torneo Internazionale di pallavolo femminile giovanile è all’atto conclusivo. Le partite della mattinata definiranno le classifiche e nel primissimo pomeriggio si giocherà per la conquista del trofeo. Il momento più atteso sarà la sfilata di tutte le 126 squadre che, dalle tribune del Palarossini Estra Prometeo scenderanno sul parterre di gioco per prendere posto e ricevere l’applauso del pubblico. Ambalt sponsor etico della manifestazione regalerà un uovo di Pasqua a ciascuna delle 126 squadre. Saranno premiate anche le tre migliori atlete per categoria più i migliori liberi under 16 e under 18. Confermata la presenza in veste di ospite d’onore di Osmany Juantorena che riceverà anche il premio Flavio Brasili “Lo sport nel cuore”. Annunciata la presenza di tantissimi ospiti a partire dal Presidente del Consiglio Regionale Dino Latini, il consigliere regionale Mirko Bilò che farà anche le veci dell’Assessore Regionale allo Sport Chiara Biondi, Roberto Galanti, console onorario della Moldova, il Presidente del Parco del Conero Luigi Conte, il Presidente del Coni Marche Fabio Luna, Domenico De Luca Presidente del CR Marche Fipav, Guglielmo Mosca, Presidente CT Fipav Ancona, Andrea Nocchi, vicepresidente Ordine degli Avvocati di Ancona, il vicesindaco di Ancona Giovanni Zinni, sindaci e assessori degli altri 13 comuni che hanno ospitato le 400 partite di Easter Volley. Ci saranno anche Pietro Antonante del main sponsor Uniqa-Pea Cosmetics, Simonetta Onorati di Onorati Sport sponsor tecnico, Mario Pierangeli di Eurosped. Molto attesa l’esecuzione dell’Inno nazionale italiano da parte di Luca Lattanzio. Tutto il pomeriggio al Palarossini, le finali under 16 ed under 18 e la cerimonia finale di premiazione saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube di Easter Volley con interviste in diretta nel corso del pomeriggio. La finale under 14 “trofeo Massimo Governatori” si giocherà alle 14 al Pala Daniele Principi di Camerano mentre quella del torneo under 13 “trofeo Marco Vive” al PalaSabbatini. Saranno premiati anche tutti gli arbitri che hanno diretto le gare. «La giornata finale è la più bella – dice l’organizzatore Claudio Principi – quella delle emozioni più forti sia sotto l’aspetto sportivo che poi nel salutarsi e darsi l’arrivederci».

Easter Volley è competizione sportiva ma anche socialità, occasione di conoscersi, confrontarsi, misurarsi anche tra culture diverse ed è per questo che avere 10 nazioni rappresentate ci riempie d’orgoglio». Easter Volley è una macchina prodigiosa spinta da volontari impagabili. «A loro va il mio costante e continuo grazie. Amici veri che in questi anni non si sono mai tirati indietro come lo sono tutte le aziende che contribuiscono alla realizzazione dell’evento a partire dal main sponsor Uniqa e poi la Regione Marche che ha individuato in Easter Volley un veicolo di promozione turistica del territorio».