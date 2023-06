“Le due sorelle” esistono davvero: Veronica e Debora promuovono il Conero sui social

ANCONA – Si chiamano “Le2sorelle”, proprio come gli scogli del Conero e loro, sorelle, lo sono davvero. Veronica e Debora Spinsanti hanno aperto un profilo Instagram per promuovere le bellezze del Conero: «L’idea è nata nel 2021. Noi siamo due appassionate della riviera del Conero e sulle nostre pagine personali già pubblicavamo di tanto in tanto, per divertimento e passatempo i vari percorsi e sentieri di Ancona che facciamo abitualmente, spiagge comprese».

Da qui, l’idea di aprire una pagina: Veronica e Debora, 39 anni la prima e 44 la seconda, sono nate proprio qui, ad Ancona, ma di mestiere non fanno le influencer: «Mia sorella lavora in banca e io – spiega Veronica – lavoro per un’azienda che si occupa di internazionalizzazione».

Le due sorelle in barca sul Conero (foto per loro gentile concessione)

Il profilo Instagram è «un hobby nato dalla nostra passione e dall’amore per i territori in cui viviamo. Io abito infatti nella provincia di Ancona, mentre mia sorella sta a Camerano». La regione, in passato un po’ dimenticata, sta in questo periodo vivendo un’epoca di riscoperta.

Tanti i turisti che, ad esempio, scelgono di trascorrere del tempo nelle Marche: una vacanza di 10 giorni, un weekend a Portonovo o solo una toccata e fuga di un giorno per poi ripartire in treno. «Riceviamo molti messaggi da parte di gente che ci chiede informazioni sui sentieri».

Che poi, a dire il vero, Veronica e Debora il profilo Instagram lo dividono per competenze: Debora, ad esempio, ha più l’inclinazione verso sentieri e stradelli: «Quelli più belli da percorrere? Beh, uno su tutti è la traversata del Conero, il sentiero numero 1».

«È un balcone naturale stupendo da cui si vedono le Due Sorelle. Ancona è piena di questi balconi panoramici e la vista è mozzafiato». Peccato per «il Passo del lupo, che è al momento inaccessibile. Le Due sorelle si possono raggiungere solo via mare o con escursioni organizzate».

I luoghi magici per un’estate indimenticabile ad Ancona? «Beh, consigliamo sicuramente di visitare il Passetto, con le sue caratteristiche grotte colorate, ma anche la spiaggia e il mare di Portonovo. Numana e Sirolo sono zone che frequentiamo abitualmente e suggeriamo una passeggiata alla Torre di Numana. E che dire di Sirolo? Questa cittadina conserva da sempre il suo fascino, soprattutto di sera».